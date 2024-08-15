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В Курской области обстрелами повреждены четыре храма - РИА Новости, 15.08.2024
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15:08 15.08.2024 (обновлено: 15:19 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/khramy-1966405016.html
В Курской области обстрелами повреждены четыре храма
В Курской области обстрелами повреждены четыре храма - РИА Новости, 15.08.2024
В Курской области обстрелами повреждены четыре храма
Четыре храма и мужской монастырь на территории приграничных районов Курской области повреждены из-за обстрелов вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:08
2024-08-15T15:19
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
происшествия
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ТУЛА, 15 авг – РИА Новости. Четыре храма и мужской монастырь на территории приграничных районов Курской области повреждены из-за обстрелов вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Курской епархии отец Сергий Клинцов. "По состоянию на 14 августа 2024 года в результате обстрелов ВСУ пострадали следующие храмы и монастырь Курской епархии: Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь (Николаевский храм, Покровский храм, корпуса и хозпостройки), храм Рождества Пресвятой Богородицы села Гуево Суджанского района Курской области, храм святого Феодосия Черниговского села Попово-Лежачи Глушковского района, храм Покрова Пресвятой Богородицы села Алексеевка Глушковского района, Крестовоздвиженский храм села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области", - рассказали в пресс-службе Курской епархии. По данным Клинцова, всего на территории проведения боевых действий находится порядка 22 храмов, в том числе два храма Горнальского монастыря. Он также уточнил, что один из священников и сейчас находится в храме на оккупированной противником территории. "Один священник остается в своем приходе на временно оккупированной противником территории. Связи с ним нет по-прежнему. По неуточненным данным, он жив", - сообщил руководитель пресс-службы Курской епархии. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966398173.html
https://ria.ru/20240815/proryv-1966392610.html
https://ria.ru/20240815/taktika-1966365573.html
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курская область, россия, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области обстрелами повреждены четыре храма

В Курской области украинскими обстрелами повреждены четыре храма и монастырь

© Фото : Курская епархияГорнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, пострадавший от обстрелов ВСУ по приграничным районам Курской области
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, пострадавший от обстрелов ВСУ по приграничным районам Курской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Курская епархия
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, пострадавший от обстрелов ВСУ по приграничным районам Курской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 15 авг – РИА Новости. Четыре храма и мужской монастырь на территории приграничных районов Курской области повреждены из-за обстрелов вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Курской епархии отец Сергий Клинцов.
"По состоянию на 14 августа 2024 года в результате обстрелов ВСУ пострадали следующие храмы и монастырь Курской епархии: Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь (Николаевский храм, Покровский храм, корпуса и хозпостройки), храм Рождества Пресвятой Богородицы села Гуево Суджанского района Курской области, храм святого Феодосия Черниговского села Попово-Лежачи Глушковского района, храм Покрова Пресвятой Богородицы села Алексеевка Глушковского района, Крестовоздвиженский храм села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области", - рассказали в пресс-службе Курской епархии.
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По данным Клинцова, всего на территории проведения боевых действий находится порядка 22 храмов, в том числе два храма Горнальского монастыря.
Он также уточнил, что один из священников и сейчас находится в храме на оккупированной противником территории.
"Один священник остается в своем приходе на временно оккупированной противником территории. Связи с ним нет по-прежнему. По неуточненным данным, он жив", - сообщил руководитель пресс-службы Курской епархии.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджанский районВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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