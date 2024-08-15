В Курской области обстрелами повреждены четыре храма
В Курской области украинскими обстрелами повреждены четыре храма и монастырь
© Фото : Курская епархияГорнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, пострадавший от обстрелов ВСУ по приграничным районам Курской области
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, пострадавший от обстрелов ВСУ по приграничным районам Курской области
ТУЛА, 15 авг – РИА Новости. Четыре храма и мужской монастырь на территории приграничных районов Курской области повреждены из-за обстрелов вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Курской епархии отец Сергий Клинцов.
"По состоянию на 14 августа 2024 года в результате обстрелов ВСУ пострадали следующие храмы и монастырь Курской епархии: Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь (Николаевский храм, Покровский храм, корпуса и хозпостройки), храм Рождества Пресвятой Богородицы села Гуево Суджанского района Курской области, храм святого Феодосия Черниговского села Попово-Лежачи Глушковского района, храм Покрова Пресвятой Богородицы села Алексеевка Глушковского района, Крестовоздвиженский храм села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области", - рассказали в пресс-службе Курской епархии.
По данным Клинцова, всего на территории проведения боевых действий находится порядка 22 храмов, в том числе два храма Горнальского монастыря.
Он также уточнил, что один из священников и сейчас находится в храме на оккупированной противником территории.
"Один священник остается в своем приходе на временно оккупированной противником территории. Связи с ним нет по-прежнему. По неуточненным данным, он жив", - сообщил руководитель пресс-службы Курской епархии.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.