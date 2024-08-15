https://ria.ru/20240815/khramy-1966405016.html

В Курской области обстрелами повреждены четыре храма

В Курской области обстрелами повреждены четыре храма - РИА Новости, 15.08.2024

В Курской области обстрелами повреждены четыре храма

Четыре храма и мужской монастырь на территории приграничных районов Курской области повреждены из-за обстрелов вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:08

2024-08-15T15:08

2024-08-15T15:19

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

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ТУЛА, 15 авг – РИА Новости. Четыре храма и мужской монастырь на территории приграничных районов Курской области повреждены из-за обстрелов вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Курской епархии отец Сергий Клинцов. "По состоянию на 14 августа 2024 года в результате обстрелов ВСУ пострадали следующие храмы и монастырь Курской епархии: Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь (Николаевский храм, Покровский храм, корпуса и хозпостройки), храм Рождества Пресвятой Богородицы села Гуево Суджанского района Курской области, храм святого Феодосия Черниговского села Попово-Лежачи Глушковского района, храм Покрова Пресвятой Богородицы села Алексеевка Глушковского района, Крестовоздвиженский храм села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области", - рассказали в пресс-службе Курской епархии. По данным Клинцова, всего на территории проведения боевых действий находится порядка 22 храмов, в том числе два храма Горнальского монастыря. Он также уточнил, что один из священников и сейчас находится в храме на оккупированной противником территории. "Один священник остается в своем приходе на временно оккупированной противником территории. Связи с ним нет по-прежнему. По неуточненным данным, он жив", - сообщил руководитель пресс-службы Курской епархии. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966398173.html

https://ria.ru/20240815/proryv-1966392610.html

https://ria.ru/20240815/taktika-1966365573.html

курская область

россия

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия