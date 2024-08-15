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Жители юго-востока Москвы пожаловались на хостел с мигрантами - РИА Новости, 15.08.2024
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20:09 15.08.2024 (обновлено: 20:13 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/khostel-1966478501.html
Жители юго-востока Москвы пожаловались на хостел с мигрантами
Жители юго-востока Москвы пожаловались на хостел с мигрантами - РИА Новости, 15.08.2024
Жители юго-востока Москвы пожаловались на хостел с мигрантами
Жители Москвы пожаловались на хостел с мигрантами на юго-востоке города, они утверждали в эфире федерального телеканала, что в здании не соблюдаются санитарные... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T20:09
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Жители Москвы пожаловались на хостел с мигрантами на юго-востоке города, они утверждали в эфире федерального телеканала, что в здании не соблюдаются санитарные нормы, следователи возбудили уголовное дело, сообщил столичный СК всвоем Telegram-канале. "В эфире федерального телеканала сообщалось, что на улице Мельникова в городе Москве осуществляются ремонтные работы, чтобы ввести в эксплуатацию самый крупный хостел города на 5 тысяч мест. Местные жители также сообщили, что в здании будущего хостела не соблюдаются санитарные нормы, а также пожарная безопасность", - говорится в сообщении. Уточняется, что Лефортовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Также в настоящее время следователями столичного СК в рамках уголовного дела проводятся обыски в помещениях, предпринимаются меры к прекращению деятельности на данном объекте. "Ход и результаты уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240811/ramenskoe-1965551702.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жители юго-востока Москвы пожаловались на хостел с мигрантами

СК возбудил дело после жалоб на хостел с мигрантами на юго-востоке Москвы

© Фото : СУ СКР по Волгоградской областиАвтомобиль СУ СКР
Автомобиль СУ СКР - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : СУ СКР по Волгоградской области
Автомобиль СУ СКР . Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Жители Москвы пожаловались на хостел с мигрантами на юго-востоке города, они утверждали в эфире федерального телеканала, что в здании не соблюдаются санитарные нормы, следователи возбудили уголовное дело, сообщил столичный СК всвоем Telegram-канале.
«
"В эфире федерального телеканала сообщалось, что на улице Мельникова в городе Москве осуществляются ремонтные работы, чтобы ввести в эксплуатацию самый крупный хостел города на 5 тысяч мест. Местные жители также сообщили, что в здании будущего хостела не соблюдаются санитарные нормы, а также пожарная безопасность", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что Лефортовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Также в настоящее время следователями столичного СК в рамках уголовного дела проводятся обыски в помещениях, предпринимаются меры к прекращению деятельности на данном объекте.
«
"Ход и результаты уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России", - заключили в ведомстве.
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