Жители юго-востока Москвы пожаловались на хостел с мигрантами
СК возбудил дело после жалоб на хостел с мигрантами на юго-востоке Москвы
© Фото : СУ СКР по Волгоградской областиАвтомобиль СУ СКР
© Фото : СУ СКР по Волгоградской области
Автомобиль СУ СКР . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Жители Москвы пожаловались на хостел с мигрантами на юго-востоке города, они утверждали в эфире федерального телеканала, что в здании не соблюдаются санитарные нормы, следователи возбудили уголовное дело, сообщил столичный СК всвоем Telegram-канале.
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"В эфире федерального телеканала сообщалось, что на улице Мельникова в городе Москве осуществляются ремонтные работы, чтобы ввести в эксплуатацию самый крупный хостел города на 5 тысяч мест. Местные жители также сообщили, что в здании будущего хостела не соблюдаются санитарные нормы, а также пожарная безопасность", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что Лефортовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Также в настоящее время следователями столичного СК в рамках уголовного дела проводятся обыски в помещениях, предпринимаются меры к прекращению деятельности на данном объекте.
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"Ход и результаты уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России", - заключили в ведомстве.
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