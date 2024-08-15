https://ria.ru/20240815/kherson-1966313696.html
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 15.08.2024
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале сообщил в четверг о повреждении... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T08:47
2024-08-15T08:47
2024-08-15T08:47
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале сообщил в четверг о повреждении ряда объектов критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Прокудин сообщил, что после взрывов в минувшие сутки повреждены "объекты критической инфраструктуры" в регионе. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240120/kherson-1922476578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура
Глава Херсонской ОВА Прокудин: повреждены объекты критической инфраструктуры