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В Керчи локализовали пожар в неэксплуатируемом здании
В Керчи локализовали пожар в неэксплуатируемом здании - РИА Новости, 15.08.2024
В Керчи локализовали пожар в неэксплуатируемом здании
Пожар в бесхозном здании в центре Керчи локализован на 100 "квадратах", сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T23:23
2024-08-15T23:23
2024-08-15T23:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Пожар в бесхозном здании в центре Керчи локализован на 100 "квадратах", сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. Ранее в городе рядом с рынком загорелось неэксплуатируемое здание, угрозы распространения огня и пострадавших не было. "В 22.53 пожар локализован на площади 100 квадратных метрах", - говорится в сообщении главка.
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происшествия, керчь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Керчь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Керчи локализовали пожар в неэксплуатируемом здании
В центре Керчи локализовали пожар в бесхозном здании на 100 "квадратах"