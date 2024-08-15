https://ria.ru/20240815/kerch-1966499461.html

В Керчи локализовали пожар в неэксплуатируемом здании

В Керчи локализовали пожар в неэксплуатируемом здании - РИА Новости, 15.08.2024

В Керчи локализовали пожар в неэксплуатируемом здании

Пожар в бесхозном здании в центре Керчи локализован на 100 "квадратах", сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T23:23

2024-08-15T23:23

2024-08-15T23:23

происшествия

керчь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Пожар в бесхозном здании в центре Керчи локализован на 100 "квадратах", сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. Ранее в городе рядом с рынком загорелось неэксплуатируемое здание, угрозы распространения огня и пострадавших не было. "В 22.53 пожар локализован на площади 100 квадратных метрах", - говорится в сообщении главка.

https://ria.ru/20240815/saratov-1966408298.html

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происшествия, керчь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)