https://ria.ru/20240815/kerch-1966498910.html

В центре Керчи загорелось неэксплуатируемое здание

В центре Керчи загорелось неэксплуатируемое здание - РИА Новости, 15.08.2024

В центре Керчи загорелось неэксплуатируемое здание

В центре Керчи рядом с рынком загорелось неэксплуатируемое здание, угрозы распространения огня нет, сообщили журналистам в пресс-службе крымского главного... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T23:18

2024-08-15T23:18

2024-08-15T23:18

происшествия

керчь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. В центре Керчи рядом с рынком загорелось неэксплуатируемое здание, угрозы распространения огня нет, сообщили журналистам в пресс-службе крымского главного управления МЧС РФ. "Горит неэксплуатируемое здание за пределами территории рынка, площадь уточняется. Угрозы распространения нет, пострадавших также нет", - сказали в пресс-службе. Спасатели приступили к тушению пожара.

https://ria.ru/20240815/pozhar-1966484112.html

керчь

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2024

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происшествия, керчь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)