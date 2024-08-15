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В центре Керчи загорелось неэксплуатируемое здание - РИА Новости, 15.08.2024
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23:18 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/kerch-1966498910.html
В центре Керчи загорелось неэксплуатируемое здание
В центре Керчи загорелось неэксплуатируемое здание - РИА Новости, 15.08.2024
В центре Керчи загорелось неэксплуатируемое здание
В центре Керчи рядом с рынком загорелось неэксплуатируемое здание, угрозы распространения огня нет, сообщили журналистам в пресс-службе крымского главного... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T23:18
2024-08-15T23:18
происшествия
керчь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. В центре Керчи рядом с рынком загорелось неэксплуатируемое здание, угрозы распространения огня нет, сообщили журналистам в пресс-службе крымского главного управления МЧС РФ. "Горит неэксплуатируемое здание за пределами территории рынка, площадь уточняется. Угрозы распространения нет, пострадавших также нет", - сказали в пресс-службе. Спасатели приступили к тушению пожара.
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происшествия, керчь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Керчь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Керчи загорелось неэксплуатируемое здание

В Керчи загорелось неэксплуатируемое здание, угрозы распространения огня нет

© РИА Новости / Виктория Гагкаева | Перейти в медиабанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
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Эмблема МЧС России на служебном автомобиле.. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. В центре Керчи рядом с рынком загорелось неэксплуатируемое здание, угрозы распространения огня нет, сообщили журналистам в пресс-службе крымского главного управления МЧС РФ.
«
"Горит неэксплуатируемое здание за пределами территории рынка, площадь уточняется. Угрозы распространения нет, пострадавших также нет", - сказали в пресс-службе.
Спасатели приступили к тушению пожара.
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ПроисшествияКерчьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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