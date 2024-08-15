https://ria.ru/20240815/kazan-1966391183.html

Казань ожидает 20 тысяч гостей на саммит БРИКС

Казань ожидает 20 тысяч гостей на саммит БРИКС - РИА Новости, 15.08.2024

Казань ожидает 20 тысяч гостей на саммит БРИКС

Казань готовится принять на саммите стран БРИКС, который пройдет в октябре, 20 тысяч гостей, сообщил мэр города Ильсур Метшин. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:32

2024-08-15T14:32

2024-08-15T14:32

республика татарстан

казань

брикс

ильсур метшин

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КАЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Казань готовится принять на саммите стран БРИКС, который пройдет в октябре, 20 тысяч гостей, сообщил мэр города Ильсур Метшин. "На саммит стран БРИКС мы ждем 20 тысяч статусных гостей. Такое количество одномоментно, в течение трех дней мы не принимали ни разу", - сказал Метшин в ходе объезда объектов туристической сферы Казани. Кроме того, ожидается большое количество журналистов, экспертов, волонтеров, сотрудников правопорядка. Мэр сообщил, что для гостей саммита подготовлено 70 различных средств размещения, из которых 53 - отели. По его информации, сейчас в части отелей идут строительные, отделочные работы, проводится дополнительное благоустройство. В настоящее время готовы к приему гостей 37 отелей, в остальных работы должны быть завершены в течение месяца. Делегации стран-участников саммита планируется разместить в 25 отелях города, еще 16 готовят для журналистов и сопровождающих. Другие клиентские группы, в том числе волонтеры, сотрудники правопорядка будут проживать еще в 10 отелях. К саммиту многие казанские отели повысили уровень, в них появились президентские и VIP-номера, увеличилось число номеров класса "люкс". В некоторых отелях номера к саммиту стали отвечать принципам экологической повестки, например, косметические наборы предусмотрены без использования пластика. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР, а в 2024 году - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия. На страны БРИКС приходится 34% территории Земли, 45,2% населения планеты. ВВП по паритету покупательской способности составило 36,7% от общемирового значения.

https://ria.ru/20240814/kazan-1966212833.html

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казань

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, брикс, ильсур метшин