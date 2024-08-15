https://ria.ru/20240815/katjusha-1966497315.html
Панда Катюша впервые познакомилась с папой через игрушку
Панда Катюша впервые познакомилась с папой через игрушку - РИА Новости, 15.08.2024
Панда Катюша впервые познакомилась с папой через игрушку
Панда Катюша впервые познакомилась со своим папой Жуи через игрушку, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T22:57
2024-08-15T22:57
2024-08-15T22:57
хорошие новости
россия
светлана акулова
московский зоопарк
панда катюша
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Панда Катюша впервые познакомилась со своим папой Жуи через игрушку, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. "Сегодня дали Катюше игрушку-кольцо, которое три дня находилось у Жуи, и он с ним играл. Катюша его долго и с интересом обнюхивала, пробовала язычком и на зубок, а потом нежно положила себе на грудь, поближе к своему сердечку. Это так трогательно и мило. Такое вот первое знакомство Катюши с папой", - написала она в своем Telegram-канале. На видео, которое опубликовала Акулова, видно, как панда увлеченно играет с розовым кольцом, обнюхивая и покусывая его. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.
https://ria.ru/20240729/panda-1962660120.html
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россия, светлана акулова, московский зоопарк, панда катюша
Хорошие новости, Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Панда Катюша
Панда Катюша впервые познакомилась с папой через игрушку
Панда Катюша впервые познакомилась с папой Жуи через игрушку