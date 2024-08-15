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Израиль достиг предела своих возможностей в борьбе с ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2024
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03:32 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/izrail-1966296052.html
Израиль достиг предела своих возможностей в борьбе с ХАМАС, пишут СМИ
Израиль достиг предела своих возможностей в борьбе с ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2024
Израиль достиг предела своих возможностей в борьбе с ХАМАС, пишут СМИ
Армия Израиля достигла предела своих возможностей в борьбе с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T03:32
2024-08-15T03:32
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
джозеф вотел
хамас
вооруженные силы сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Армия Израиля достигла предела своих возможностей в борьбе с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. "Израиль достиг в Газе всего, на что способен в военном плане... продолжающиеся бомбардировки лишь подвергают все большему риску гражданское население, тогда как возможность дальнейшего ослабления ХАМАС уменьшилась", - говорится в сообщении издания. При этом одной из главных целей Израиля в Газе - освобождения более сотни пленных, которые были захвачены ХАМАС в ходе нападения на Израиль 7 октября 2023 года - военным путем достичь невозможно. Как сообщает издание, ссылаясь на бывшего начальника Центрального командования ВС США Джозефа Вотела, Израиль сможет вернуть пленных только путем переговоров. Сообщается также, что все большее число американских чиновников полагают, что, хотя Израилю удалось дать ХАМАС достаточно серьезный отпор, ему никогда не удастся полностью ликвидировать движение. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240814/livan-1966282377.html
https://ria.ru/20240815/gaza-1966293008.html
https://ria.ru/20240814/konflikt-1915630213.html
израиль
рафах (провинция)
россия
палестина
сектор газа
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, джозеф вотел, хамас, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, Джозеф Вотел, ХАМАС, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Израиль достиг предела своих возможностей в борьбе с ХАМАС, пишут СМИ

NYT: Израиль достиг предела своих возможностей в борьбе с ХАМАС в секторе Газа

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Армия Израиля достигла предела своих возможностей в борьбе с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
"Израиль достиг в Газе всего, на что способен в военном плане... продолжающиеся бомбардировки лишь подвергают все большему риску гражданское население, тогда как возможность дальнейшего ослабления ХАМАС уменьшилась", - говорится в сообщении издания.
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При этом одной из главных целей Израиля в Газе - освобождения более сотни пленных, которые были захвачены ХАМАС в ходе нападения на Израиль 7 октября 2023 года - военным путем достичь невозможно. Как сообщает издание, ссылаясь на бывшего начальника Центрального командования ВС США Джозефа Вотела, Израиль сможет вернуть пленных только путем переговоров.
Сообщается также, что все большее число американских чиновников полагают, что, хотя Израилю удалось дать ХАМАС достаточно серьезный отпор, ему никогда не удастся полностью ликвидировать движение.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияДжозеф ВотелХАМАСВооруженные силы СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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