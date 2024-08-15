https://ria.ru/20240815/ivleeva-1966428084.html

Ивлеевой разморозили банковские счета

Ивлеевой разморозили банковские счета - РИА Новости, 15.08.2024

Ивлеевой разморозили банковские счета

Банковские счета блогера Анастасии Ивлеевой, операции по которым ранее были приостановлены Федеральной налоговой службой (ФНС) из-за неуплаты налогов, теперь... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:36

2024-08-15T16:36

2024-08-15T16:36

шоубиз

россия

анастасия ивлеева

екатерина мизулина

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Банковские счета блогера Анастасии Ивлеевой, операции по которым ранее были приостановлены Федеральной налоговой службой (ФНС) из-за неуплаты налогов, теперь разблокированы, свидетельствуют данные "БИР-Аналитик". Счета Ивлеевой были заморожены 4 июня, когда налоговая задолженность блогера составляла 11,353 миллиона рублей, а позже сумма долга увеличилась вдвое. По состоянию на 14 августа заблокированных счетов у Ивлеевой нет. В пресс-службе ФССП РИА Новости в конце июля сообщали, что Ивлеева полностью выплатила налоговый долг, после того как приставы арестовали ее Lamborghini, квартиру и несколько земельных участков. Блогер также является учредителем юридического лица ООО "Коленки пчелы". Его банковские счета также были заблокированы налоговой службой из-за долга почти в 2,5 миллиона рублей. Данных о блокировке счетов этой компании на 14 августа в системе тоже нет. При этом за организацией по-прежнему числится долг по налогу на прибыль в 442,571 тысячи рублей и по страховым взносам на 1,115 миллиона рублей, а также пени и штраф около тысячи рублей. Ивлеева оказалась в центре скандала в конце прошлого года как организатор так называемой "голой вечеринки" в московском клубе "Мутабор". Многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли на нее в полуобнаженном виде. Их фото в соцсетях вызвали волну возмущения. В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться. Позже Ивлеева пообещала все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки направить на благотворительность. Позднее в декабре 2023 года глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина написала, что ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России, которая, по ее мнению, имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела.

https://ria.ru/20240613/ivleeva-1952585138.html

https://ria.ru/20240508/ivleeva-1944642830.html

https://ria.ru/20240425/ivleeva-1942234416.html

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россия, анастасия ивлеева, екатерина мизулина, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), лига безопасного интернета