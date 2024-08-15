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Су-34 нанес удар бомбами с УМПК по ВСУ в Курской области

Су-34 нанес удар бомбами с УМПК по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024

Су-34 нанес удар бомбами с УМПК по ВСУ в Курской области

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар бомбами с УМПК по личному составу и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T05:01

2024-08-15T05:01

2024-08-15T08:42

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар бомбами с УМПК по личному составу и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился по разведанным целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такие модули позволяют сбрасывать боеприпас с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", — уточнили в Минобороны России. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

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курская область

брянская область

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Кадры ударов Су-34 по позициям ВСУ в Курской области Минобороны показало, как российский Су-34 ударил бомбами по личному составу и технике ВСУ в приграничном районе Курской области 2024-08-15T05:01 true PT0M18S

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф, безопасность