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Су-34 нанес удар бомбами с УМПК по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:01 15.08.2024 (обновлено: 08:42 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/istrebitel-1966300127.html
Су-34 нанес удар бомбами с УМПК по ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар бомбами с УМПК по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Су-34 нанес удар бомбами с УМПК по ВСУ в Курской области
Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар бомбами с УМПК по личному составу и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T05:01
2024-08-15T08:42
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар бомбами с УМПК по личному составу и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился по разведанным целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такие модули позволяют сбрасывать боеприпас с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", — уточнили в Минобороны России. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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Кадры ударов Су-34 по позициям ВСУ в Курской области
Минобороны показало, как российский Су-34 ударил бомбами по личному составу и технике ВСУ в приграничном районе Курской области
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Су-34, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Су-34 нанес удар бомбами с УМПК по ВСУ в Курской области

МО: Су-34 нанес удар бомбами с УМПК по личному составу и технике ВСУ под Курском

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар бомбами с УМПК по личному составу и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что удар наносился по разведанным целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такие модули позволяют сбрасывать боеприпас с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", — уточнили в Минобороны России.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСу-34Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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