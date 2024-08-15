Белый дом заявил, что Иран не отказался от атаки на Израиль
Белый дом заявил, что ждет атаки Ирана на Израиль в любое время
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Американская администрация по-прежнему считает, что Иран не отказался от возможной атаки на Израиль и ждет ее в любое время, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала CNN.
"Имеющаяся у нас информация говорит о том, что Иран не отказался от угрозы инициировать определенного рода атаку на Израиль", - сообщил он.
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По словам Кирби, к возможной атаке могут быть привлечены шиитское движение "Хезболлах" и правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы).
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"Поэтому мы исходим из того, что они собираются что-то сделать, и это может произойти в ближайшие дни, практически в любое время", - добавил чиновник.
В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.