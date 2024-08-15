https://ria.ru/20240815/iran-1966408490.html

Белый дом заявил, что Иран не отказался от атаки на Израиль

Белый дом заявил, что Иран не отказался от атаки на Израиль - РИА Новости, 15.08.2024

Белый дом заявил, что Иран не отказался от атаки на Израиль

Американская администрация по-прежнему считает, что Иран не отказался от возможной атаки на Израиль и ждет ее в любое время, заявил в четверг координатор Белого РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:23

2024-08-15T15:23

2024-08-15T15:24

в мире

иран

израиль

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исмаил хания

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али хаменеи

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Американская администрация по-прежнему считает, что Иран не отказался от возможной атаки на Израиль и ждет ее в любое время, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала CNN. "Имеющаяся у нас информация говорит о том, что Иран не отказался от угрозы инициировать определенного рода атаку на Израиль", - сообщил он. По словам Кирби, к возможной атаке могут быть привлечены шиитское движение "Хезболлах" и правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы). "Поэтому мы исходим из того, что они собираются что-то сделать, и это может произойти в ближайшие дни, практически в любое время", - добавил чиновник. В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.

https://ria.ru/20240815/sovetnik-1966378055.html

https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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