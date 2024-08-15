https://ria.ru/20240815/ipoteka-1966402826.html

На Чукотке и в ДФО многодетным семьям повысят выплаты на погашение ипотеки

На Чукотке и в ДФО многодетным семьям повысят выплаты на погашение ипотеки - РИА Новости, 15.08.2024

На Чукотке и в ДФО многодетным семьям повысят выплаты на погашение ипотеки

На Чукотке и в ряде дальневосточных регионов выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки будут повышены до 1 миллиона рублей, сообщил глава правительства РФ РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:02

2024-08-15T15:02

2024-08-15T15:03

общество

приморский край

михаил мишустин

чукотка

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На Чукотке и в ряде дальневосточных регионов выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки будут повышены до 1 миллиона рублей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.На заседании кабмина в четверг он напомнил, что в России единовременная выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки предоставляется родителям в семьях, где родился третий или последующий ребенок."В прошлом году для жителей Приморского края в рамках пилотного проекта эта сумма была увеличена до 1 миллиона рублей. По поручению главы государства расширим действие этой меры на Чукотку и на те дальневосточные субъекты, где уровень рождаемости ниже, чем в среднем по округу", - заявил Мишустин.Как сообщается в Telegram-канале правительства, теперь этот пилотный проект будет распространяться на те дальневосточные регионы, в которых суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующего детей был в 2023 году ниже среднего по ДФО. Помимо Чукотского автономного округа соответствующие выплаты увеличат в Камчатском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области, отметили в кабмине.

https://realty.ria.ru/20240813/stavka-1965973590.html

приморский край

чукотка

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общество, приморский край, михаил мишустин, чукотка, россия