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Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии - РИА Новости, 15.08.2024
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07:13 15.08.2024 (обновлено: 11:53 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/ingushetiya-1966306779.html
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии - РИА Новости, 15.08.2024
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов народного собрания Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона, среди них действующий глава... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T07:13
2024-08-15T11:53
политика
россия
махмуд-али калиматов
владимир путин
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НАЛЬЧИК, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов народного собрания Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона, среди них действующий глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщает Telegram-канал правительства Ингушетии. Согласно действующему законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты народного собрания республики из числа кандидатур, выдвинутых фракциями в Госдуме и внесенных главой государства. По итогам голосования избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного органа власти региона. "Владимир Путин предложил депутатам Народного Собрания Республики Ингушетия три кандидатуры на пост главы региона: Алихан Арапханов, депутат народного собрания, руководитель отдела в главном бюро медико-социальной экспертизы &lt;…&gt;, Ислам Гадиев, депутат народного собрания, председатель комитета по госстроительству и законодательству &lt;…&gt;, Махмуд-Али Калиматов, действующий глава Республики Ингушетия", — говорится в сообщении. Арапханов, которому 59 лет, является членом партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", 31-летний Гадиев представляет ЛДПР, а 65-летний Калиматов — "Единую Россию". Выборы главы Ингушетии пройдут в единый день голосования 8 сентября.
https://ria.ru/20240523/ingushetiya-1948021390.html
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политика, россия, махмуд-али калиматов, владимир путин, госдума рф, лдпр, единая россия
Политика, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Владимир Путин, Госдума РФ, ЛДПР, Единая Россия
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на должность главы региона

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов народного собрания Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона, среди них действующий глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщает Telegram-канал правительства Ингушетии.
Согласно действующему законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты народного собрания республики из числа кандидатур, выдвинутых фракциями в Госдуме и внесенных главой государства. По итогам голосования избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного органа власти региона.
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Ингушетия определила стратегические направления развития региона
23 мая, 23:10
"Владимир Путин предложил депутатам Народного Собрания Республики Ингушетия три кандидатуры на пост главы региона: Алихан Арапханов, депутат народного собрания, руководитель отдела в главном бюро медико-социальной экспертизы <…>, Ислам Гадиев, депутат народного собрания, председатель комитета по госстроительству и законодательству <…>, Махмуд-Али Калиматов, действующий глава Республики Ингушетия", — говорится в сообщении.
Арапханов, которому 59 лет, является членом партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", 31-летний Гадиев представляет ЛДПР, а 65-летний Калиматов — "Единую Россию".
Выборы главы Ингушетии пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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