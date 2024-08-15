https://ria.ru/20240815/ingushetiya-1966306779.html

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии - РИА Новости, 15.08.2024

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов народного собрания Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона, среди них действующий глава... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T07:13

2024-08-15T07:13

2024-08-15T11:53

политика

россия

махмуд-али калиматов

владимир путин

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НАЛЬЧИК, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов народного собрания Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона, среди них действующий глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщает Telegram-канал правительства Ингушетии. Согласно действующему законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты народного собрания республики из числа кандидатур, выдвинутых фракциями в Госдуме и внесенных главой государства. По итогам голосования избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного органа власти региона. "Владимир Путин предложил депутатам Народного Собрания Республики Ингушетия три кандидатуры на пост главы региона: Алихан Арапханов, депутат народного собрания, руководитель отдела в главном бюро медико-социальной экспертизы <…>, Ислам Гадиев, депутат народного собрания, председатель комитета по госстроительству и законодательству <…>, Махмуд-Али Калиматов, действующий глава Республики Ингушетия", — говорится в сообщении. Арапханов, которому 59 лет, является членом партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", 31-летний Гадиев представляет ЛДПР, а 65-летний Калиматов — "Единую Россию". Выборы главы Ингушетии пройдут в единый день голосования 8 сентября.

https://ria.ru/20240523/ingushetiya-1948021390.html

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политика, россия, махмуд-али калиматов, владимир путин, госдума рф, лдпр, единая россия