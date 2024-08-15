https://ria.ru/20240815/infrastruktura-1966464628.html

В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры

В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 15.08.2024

В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в четверг, что в результате обстрела получила повреждения инфраструктура Никопольского района... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:59

2024-08-15T18:59

2024-08-15T18:59

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николай лукашук

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в четверг, что в результате обстрела получила повреждения инфраструктура Никопольского района Днепропетровской области Украины. "Повреждены... транспортные предприятия, административное здание и инфраструктура", - написал Лукашук в своем Telegram-канале, при этом не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

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в мире, днепропетровская область, украина, николай лукашук, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины