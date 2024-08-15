https://ria.ru/20240815/ii-1966292409.html

В МТС рассказали о будущем ИИ-ассистентов в смартфоне

В МТС рассказали о будущем ИИ-ассистентов в смартфоне - РИА Новости, 15.08.2024

В МТС рассказали о будущем ИИ-ассистентов в смартфоне

ИИ-ассистенты в смартфоне в ближайшие пять лет начнут понимать пользователей с полуслова и будут давать советы на основе памяти об их действиях, рассказал РИА... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T02:03

2024-08-15T02:03

2024-08-15T02:03

технологии

мтс

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общество

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ИИ-ассистенты в смартфоне в ближайшие пять лет начнут понимать пользователей с полуслова и будут давать советы на основе памяти об их действиях, рассказал РИА Новости вице-президент МТС по стратегии и инновациям Евгений Черешнев. "В ближайшие пять лет мы увидим, как генеративный ИИ начнет сначала учитывать все более широкий контекст при генерации ответов: проще говоря, если вы попросите его посоветовать, куда съездить в отпуск, ИИ-агент учтет ваши финансовые возможности, опыт прошлого отпуска, ваши предпочтения в части типа отдыха и климата и выдаст максимально релевантный ответ. Главное направление развития технологии - это сократить усилия пользователя при формировании запроса, искусственный интеллект должен будет понимать его c полуслова", - сказал Черешнев. Смартфоны, в свою очередь, превратятся из "девайса-кирпичика с набором иконок, в которые можно тыкать", в цифрового ассистента с памятью о действиях пользователя. Такой сценарий развития позволит каждому пользователю иметь своего персонального ИИ-агента, который будет жить не только в смартфоне, но и в телевизоре, умной колонке и еще десятке устройств дома. "И в конце концов эти ИИ-ассистенты будут двух типов. В дальнейшем память одних будет полностью принадлежать корпорациям, а память других - пользователю. Ближайшая аналогия здесь - это облачный бизнес. Одна инфраструктура развернута на стороне провайдера, а другая - на площадях владельца данных", - добавил эксперт. Черешнев также рассказал о том, какие риски для пользователей создает развитие подобных технологий. Один из них связан с тем, что генеративный ИИ, который будет работать на борту миллионов смартфонов по всему миру, сможет в реальном времени получать и анализировать большие массивы данных о каждом пользователе - например, сколько он зарабатывает и где тратит деньги, с кем и когда встречается. А обладатель технологии сможет распоряжаться информацией по своему усмотрению - точнее таргетировать рекламу или подталкивать человека к определенным действиям. Корпорации будут также получать данные информацию с устройств людей, объединенных по определенному признаку - это может быть место работы, службы или проживания. Есть риск, что такой ИИ, проанализировав и сопоставив данные с тысячи смартфонов сотрудников закрытого предприятия, сможет узнать закрытые данные о нем. "Это открывает широкие возможности как для манипуляции мнением социальных групп, так и отдельных лиц, принимающих решения", - объяснил эксперт. "Избежать таких рисков можно лишь при сценарии, когда ИИ развернут не на инфраструктуре международной корпорации, а в безопасном облаке на стороне пользователя", - добавил Черешнев.

https://ria.ru/20240812/ii-1965592591.html

https://ria.ru/20240301/iskusstvennyy_intellekt-1930382831.html

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технологии, мтс, россия, общество