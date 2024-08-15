https://ria.ru/20240815/harchevskij-1966377828.html

Харчевский умер после тяжелой болезни, заявили в "Клубе военачальников"

Харчевский умер после тяжелой болезни, заявили в "Клубе военачальников" - РИА Новости, 16.08.2024

Харчевский умер после тяжелой болезни, заявили в "Клубе военачальников"

Один из лучших летчиков России генерал-майор в отставке Александр Харчевский скончался в ночь на 15 августа после тяжелой продолжительной болезни на 75-м году... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-15T13:14

2024-08-15T13:14

2024-08-16T00:22

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Один из лучших летчиков России генерал-майор в отставке Александр Харчевский скончался в ночь на 15 августа после тяжелой продолжительной болезни на 75-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель аппарата "Клуба военачальников" Николай Дерябин. "Александр Харчевский скончался после тяжелой продолжительной болезни на 75-м году жизни в ночь на четверг. Он был летчиком-асом, непревзойденным мастером в небе, как принято говорить, от бога. Полет был его стихией, естественной средой обитания", - сказал Дерябин. Он напомнил, как в начале 90-х Харчевский оказался в числе летчиков, которые отправились в США для обмена опытом с американскими пилотами. В учебном воздушном бою Харчевскому пришлось демонстрировать навыки и мастерство пилотирования, а также возможности истребителя Су-27. Американский пилот летал на F-15. По всем показателям и данным объективного контроля победу одержал Александр Николаевич. "Журналистам американский генерал заявил, что воздушный бой прошёл на равных, тем самым не признав поражение пилота ВВС США. Именно тогда Харчевский впервые узнал, что такое настоящий американский цинизм", - добавил Дерябин. Харчевский провёл больше 50 учебных воздушных боев с иностранными летчиками на международных соревнованиях и из каждого вышел победителем. Основатель и ведущий авиационной группы высшего пилотажа "Соколы России". В 2000 году Харчевский обеспечил перелёт на самолёте Су-27УБ исполняющего обязанности президента РФ Владимира Путина из Краснодара в Грозный и обратно. Во время совместного полета, как рассказывал Путин, Харчевский научил его делать в воздухе "бочку". После увольнения из Вооруженных сил России Харчевский был руководителем проектов отдела летной работы ПАО "Яковлев", занимаясь разработкой способов боевого применения многоцелевых двухместных истребителей.

https://ria.ru/20240415/kvochur-1940098086.html

https://ria.ru/20240505/rutan-1943959304.html

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россия, сша, краснодар, александр харчевский, владимир путин, су-27, f-15se