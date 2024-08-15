https://ria.ru/20240815/harchevskij-1966317083.html

Умер один из основателей пилотажной группы "Соколы России" Харчевский

Умер один из основателей пилотажной группы "Соколы России" Харчевский - РИА Новости, 15.08.2024

Умер один из основателей пилотажной группы "Соколы России" Харчевский

Умер один из основателей пилотажной группы "Соколы России" Александр Харчевский, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T09:16

2024-08-15T09:16

2024-08-15T11:13

россия

липецкая область

александр харчевский

игорь артамонов

липецкий авиацентр

общество

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ВОРОНЕЖ, 15 авг — РИА Новости. Умер один из основателей пилотажной группы "Соколы России" Александр Харчевский, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. "Невосполнимая утрата, — написал он.Харчевский провел больше 50-ти учебных воздушных боев с иностранными военными летчиками на международных соревнованиях и во всех победил.Артамонов рассказал, что основанная Харчевским группа "Соколы России" была единственной, показывавшей приемы ближнего воздушного боя на высоких скоростях и сверхмалой высоте. Он назвал смерть генерал-майора огромной потерей для авиации.Александр Харчевский завершил карьеру в 2015 году, когда достиг предельного возраста для военной службы. Он также возглавлял Липецкий авиацентр.

россия

липецкая область

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2024

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россия, липецкая область, александр харчевский, игорь артамонов, липецкий авиацентр, общество