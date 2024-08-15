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Умер один из основателей пилотажной группы "Соколы России" Харчевский
Умер один из основателей пилотажной группы "Соколы России" Харчевский - РИА Новости, 15.08.2024
Умер один из основателей пилотажной группы "Соколы России" Харчевский
Умер один из основателей пилотажной группы "Соколы России" Александр Харчевский, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T09:16
2024-08-15T09:16
2024-08-15T11:13
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александр харчевский
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 15 авг — РИА Новости. Умер один из основателей пилотажной группы "Соколы России" Александр Харчевский, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. "Невосполнимая утрата, — написал он.Харчевский провел больше 50-ти учебных воздушных боев с иностранными военными летчиками на международных соревнованиях и во всех победил.Артамонов рассказал, что основанная Харчевским группа "Соколы России" была единственной, показывавшей приемы ближнего воздушного боя на высоких скоростях и сверхмалой высоте. Он назвал смерть генерал-майора огромной потерей для авиации.Александр Харчевский завершил карьеру в 2015 году, когда достиг предельного возраста для военной службы. Он также возглавлял Липецкий авиацентр.
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россия, липецкая область, александр харчевский, игорь артамонов, липецкий авиацентр, общество
Россия, Липецкая область, Александр Харчевский, Игорь Артамонов, Липецкий авиацентр, Общество
Умер один из основателей пилотажной группы "Соколы России" Харчевский
Умер один из основателей пилотажной группы "Соколы России" Александр Харчевский