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В России успешно испытали гусеничный робот с противотанковым комплексом - РИА Новости, 15.08.2024
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10:54 15.08.2024 (обновлено: 11:29 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/gumich-1966332181.html
В России успешно испытали гусеничный робот с противотанковым комплексом
В России успешно испытали гусеничный робот с противотанковым комплексом - РИА Новости, 15.08.2024
В России успешно испытали гусеничный робот с противотанковым комплексом
Компания "Гумич" разработала универсальную гусеничную платформу "Импульс", которую можно дооснащать различными сменными модулями, версия "Импульс-К" с... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:54
2024-08-15T11:29
безопасность
технологии
александр гаврилов
патриот
форум "армия — 2024"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Компания "Гумич" разработала универсальную гусеничную платформу "Импульс", которую можно дооснащать различными сменными модулями, версия "Импульс-К" с противотанковым ракетным комплексом прошла испытания на полигоне, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2024" генеральный директор компании "Гумич" Александр Гаврилов. "С первого выстрела были поражены все цели, испытания были успешно завершены", - сказал он. Как пояснил Гаврилов, на универсальную платформу "Импульс", которая в десятки раз дешевле танков и других тяжёлых бронемашин, можно установить не только ПТРК, но и разместить установки дистанционного минирования (ДМ), боевой модуль (БМ), миномет, устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР) или использовать её в качестве порта для беспилотников. Кроме того, "Гумич" разработал для платформы собственный боевой модуль, оснащаемый автоматическим гранатомётом типа АГС-17\АГС-30 или пулемётом ПКТМ. В пульте, которым управляется платформа, предусмотрены все виды вооружения и оборудования, устанавливаемые на "Импульс". Для работы с пультом не требуется специального обучения - достаточно указать точку на карте, где находится цель, и боевой модуль автономно, с помощью встроенных баллистических вычислителей произведет стрельбу. Управление роботом ведётся с помощью оптоволокна, которое позволяет работать на удалении до 25 километров от оператора. Машина полностью электрическая, продолжительность автономной работы составляет четыре часа. Аккумуляторы легко снять и поставить на зарядку, загрузив в платформу новые батареи, и "Импульс" продолжит выполнять боевые задачи. Форум "Армия-2024" проходил в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240812/btr-1965794618.html
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безопасность, технологии, александр гаврилов, патриот, форум "армия — 2024"
Безопасность, Технологии, Александр Гаврилов, Патриот, Форум "Армия — 2024"
В России успешно испытали гусеничный робот с противотанковым комплексом

Компания "Гумич" разработала универсальную гусеничную платформу "Импульс"

© РИА НовостиАвтономная универсальная гусеничная платформа с высокой проходимостью "Импульс"
Автономная универсальная гусеничная платформа с высокой проходимостью Импульс - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости
Автономная универсальная гусеничная платформа с высокой проходимостью "Импульс". Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Компания "Гумич" разработала универсальную гусеничную платформу "Импульс", которую можно дооснащать различными сменными модулями, версия "Импульс-К" с противотанковым ракетным комплексом прошла испытания на полигоне, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2024" генеральный директор компании "Гумич" Александр Гаврилов.
«
"С первого выстрела были поражены все цели, испытания были успешно завершены", - сказал он.
Как пояснил Гаврилов, на универсальную платформу "Импульс", которая в десятки раз дешевле танков и других тяжёлых бронемашин, можно установить не только ПТРК, но и разместить установки дистанционного минирования (ДМ), боевой модуль (БМ), миномет, устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР) или использовать её в качестве порта для беспилотников.
© РИА НовостиУниверсальная гусеничная платформа "Импульс"
Универсальная гусеничная платформа Импульс
Универсальная гусеничная платформа "Импульс"
© РИА Новости
1 из 3
© РИА НовостиУниверсальная гусеничная платформа "Импульс"
Универсальная гусеничная платформа Импульс
Универсальная гусеничная платформа "Импульс"
© РИА Новости
2 из 3
© РИА НовостиУниверсальная гусеничная платформа "Импульс"
Универсальная гусеничная платформа Импульс
Универсальная гусеничная платформа "Импульс"
© РИА Новости
3 из 3
Универсальная гусеничная платформа "Импульс"
© РИА Новости
1 из 3
Универсальная гусеничная платформа "Импульс"
© РИА Новости
2 из 3
Универсальная гусеничная платформа "Импульс"
© РИА Новости
3 из 3
Кроме того, "Гумич" разработал для платформы собственный боевой модуль, оснащаемый автоматическим гранатомётом типа АГС-17\АГС-30 или пулемётом ПКТМ. В пульте, которым управляется платформа, предусмотрены все виды вооружения и оборудования, устанавливаемые на "Импульс". Для работы с пультом не требуется специального обучения - достаточно указать точку на карте, где находится цель, и боевой модуль автономно, с помощью встроенных баллистических вычислителей произведет стрельбу.
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Управление роботом ведётся с помощью оптоволокна, которое позволяет работать на удалении до 25 километров от оператора. Машина полностью электрическая, продолжительность автономной работы составляет четыре часа. Аккумуляторы легко снять и поставить на зарядку, загрузив в платформу новые батареи, и "Импульс" продолжит выполнять боевые задачи.
Форум "Армия-2024" проходил в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
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БезопасностьТехнологииАлександр ГавриловПатриотФорум "Армия — 2024"
 
 
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