https://ria.ru/20240815/gumich-1966332181.html

В России успешно испытали гусеничный робот с противотанковым комплексом

В России успешно испытали гусеничный робот с противотанковым комплексом - РИА Новости, 15.08.2024

В России успешно испытали гусеничный робот с противотанковым комплексом

Компания "Гумич" разработала универсальную гусеничную платформу "Импульс", которую можно дооснащать различными сменными модулями, версия "Импульс-К" с... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:54

2024-08-15T10:54

2024-08-15T11:29

безопасность

технологии

александр гаврилов

патриот

форум "армия — 2024"

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Компания "Гумич" разработала универсальную гусеничную платформу "Импульс", которую можно дооснащать различными сменными модулями, версия "Импульс-К" с противотанковым ракетным комплексом прошла испытания на полигоне, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2024" генеральный директор компании "Гумич" Александр Гаврилов. "С первого выстрела были поражены все цели, испытания были успешно завершены", - сказал он. Как пояснил Гаврилов, на универсальную платформу "Импульс", которая в десятки раз дешевле танков и других тяжёлых бронемашин, можно установить не только ПТРК, но и разместить установки дистанционного минирования (ДМ), боевой модуль (БМ), миномет, устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР) или использовать её в качестве порта для беспилотников. Кроме того, "Гумич" разработал для платформы собственный боевой модуль, оснащаемый автоматическим гранатомётом типа АГС-17\АГС-30 или пулемётом ПКТМ. В пульте, которым управляется платформа, предусмотрены все виды вооружения и оборудования, устанавливаемые на "Импульс". Для работы с пультом не требуется специального обучения - достаточно указать точку на карте, где находится цель, и боевой модуль автономно, с помощью встроенных баллистических вычислителей произведет стрельбу. Управление роботом ведётся с помощью оптоволокна, которое позволяет работать на удалении до 25 километров от оператора. Машина полностью электрическая, продолжительность автономной работы составляет четыре часа. Аккумуляторы легко снять и поставить на зарядку, загрузив в платформу новые батареи, и "Импульс" продолжит выполнять боевые задачи. Форум "Армия-2024" проходил в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20240812/btr-1965794618.html

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безопасность, технологии, александр гаврилов, патриот, форум "армия — 2024"