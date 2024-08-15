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В Госдуме предложили изъять особняк экс-замглавы Минобороны Иванова - РИА Новости, 15.08.2024
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17:30 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/gosduma-1966441537.html
В Госдуме предложили изъять особняк экс-замглавы Минобороны Иванова
В Госдуме предложили изъять особняк экс-замглавы Минобороны Иванова - РИА Новости, 15.08.2024
В Госдуме предложили изъять особняк экс-замглавы Минобороны Иванова
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) направила обращение в Генпрокуратуру РФ с предложением заявить в суд требование об изъятии... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:30
2024-08-15T17:30
происшествия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) направила обращение в Генпрокуратуру РФ с предложением заявить в суд требование об изъятии особняка арестованного экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и сделать там детский лагерь или реабилитационный центр для участников СВО, документ находится в распоряжении РИА Новости. В обращении Останина напомнила, что 23 апреля 2024 года следователями Следственного комитета РФ был задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов по подозрению в получение взятки в особо крупном размере. Отмечается, что, согласно сведениям из открытых источников в интернете, Иванову принадлежит "роскошная усадьба", расположенная на территории коттеджного поселка "Панкратово" в Тверской области, которая, предположительно, была приобретена (построена) на средства, полученные преступным путем. "Убедительно просим Вас, уважаемый Игорь Викторович, заявить в суд требование об обращении указанного имущества в доход Российской Федерации с целью дальнейшего размещения там организации отдыха детей и их оздоровления или учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо реабилитационного центра для участников специальной военной операции", - сказано в обращении на имя генпрокурора Игоря Краснова. Парламентарий подчеркнула, что реализация любого из перечисленных проектов будет иметь важное социальное значение. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет ему взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20240807/sud-1964546661.html
https://ria.ru/20240523/ivanov-1947792308.html
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происшествия, тимур иванов, игорь краснов, госдума рф
Происшествия, Тимур Иванов, Игорь Краснов, Госдума РФ
В Госдуме предложили изъять особняк экс-замглавы Минобороны Иванова

Депутат Останина предложила изъять особняк Иванова и сделать там детский лагерь

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) направила обращение в Генпрокуратуру РФ с предложением заявить в суд требование об изъятии особняка арестованного экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и сделать там детский лагерь или реабилитационный центр для участников СВО, документ находится в распоряжении РИА Новости.
В обращении Останина напомнила, что 23 апреля 2024 года следователями Следственного комитета РФ был задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов по подозрению в получение взятки в особо крупном размере. Отмечается, что, согласно сведениям из открытых источников в интернете, Иванову принадлежит "роскошная усадьба", расположенная на территории коттеджного поселка "Панкратово" в Тверской области, которая, предположительно, была приобретена (построена) на средства, полученные преступным путем.
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"Убедительно просим Вас, уважаемый Игорь Викторович, заявить в суд требование об обращении указанного имущества в доход Российской Федерации с целью дальнейшего размещения там организации отдыха детей и их оздоровления или учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо реабилитационного центра для участников специальной военной операции", - сказано в обращении на имя генпрокурора Игоря Краснова.
Парламентарий подчеркнула, что реализация любого из перечисленных проектов будет иметь важное социальное значение.
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет ему взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
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