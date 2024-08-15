https://ria.ru/20240815/gosduma-1966441537.html

В Госдуме предложили изъять особняк экс-замглавы Минобороны Иванова

В Госдуме предложили изъять особняк экс-замглавы Минобороны Иванова - РИА Новости, 15.08.2024

В Госдуме предложили изъять особняк экс-замглавы Минобороны Иванова

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) направила обращение в Генпрокуратуру РФ с предложением заявить в суд требование об изъятии... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:30

2024-08-15T17:30

2024-08-15T17:30

происшествия

тимур иванов

игорь краснов

госдума рф

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) направила обращение в Генпрокуратуру РФ с предложением заявить в суд требование об изъятии особняка арестованного экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и сделать там детский лагерь или реабилитационный центр для участников СВО, документ находится в распоряжении РИА Новости. В обращении Останина напомнила, что 23 апреля 2024 года следователями Следственного комитета РФ был задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов по подозрению в получение взятки в особо крупном размере. Отмечается, что, согласно сведениям из открытых источников в интернете, Иванову принадлежит "роскошная усадьба", расположенная на территории коттеджного поселка "Панкратово" в Тверской области, которая, предположительно, была приобретена (построена) на средства, полученные преступным путем. "Убедительно просим Вас, уважаемый Игорь Викторович, заявить в суд требование об обращении указанного имущества в доход Российской Федерации с целью дальнейшего размещения там организации отдыха детей и их оздоровления или учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо реабилитационного центра для участников специальной военной операции", - сказано в обращении на имя генпрокурора Игоря Краснова. Парламентарий подчеркнула, что реализация любого из перечисленных проектов будет иметь важное социальное значение. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет ему взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20240807/sud-1964546661.html

https://ria.ru/20240523/ivanov-1947792308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тимур иванов, игорь краснов, госдума рф