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В Госдуму внесли проект об обязательной сдаче биометрии при въезде в Россию - РИА Новости, 15.08.2024
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11:34 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/gosduma-1966345621.html
В Госдуму внесли проект об обязательной сдаче биометрии при въезде в Россию
В Госдуму внесли проект об обязательной сдаче биометрии при въезде в Россию - РИА Новости, 15.08.2024
В Госдуму внесли проект об обязательной сдаче биометрии при въезде в Россию
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесли в ГД законопроект, обязывающий иностранцев сдавать... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:34
2024-08-15T11:34
общество
россия
сергей миронов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесли в ГД законопроект, обязывающий иностранцев сдавать биометрию при въезде в РФ в целях, не связанных с работой, на срок более 90 дней, законопроект доступен в думской базе данных."Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию при пересечении государственной границы Российской Федерации", - сказано в проекте закона.Кроме того, законопроектом предлагается обязать иностранцев сдавать биометрию для трудовой деятельности сразу при въезде в РФ, а не в миграционной службе."Иностранные граждане, имеющие право на осуществление трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу или патента в соответствии с настоящим ФЗ или международными договорами РФ, при изменении цели визита в РФ подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение пятнадцати календарных дней со дня заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ с работодателем или заказчиком работ, но не позднее шестидесяти календарных дней со дня въезда в РФ", - уточняется в документе.
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общество, россия, сергей миронов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об обязательной сдаче биометрии при въезде в Россию

В ГД внесли проект, обязывающий иностранцев сдать биометрию при въезде

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесли в ГД законопроект, обязывающий иностранцев сдавать биометрию при въезде в РФ в целях, не связанных с работой, на срок более 90 дней, законопроект доступен в думской базе данных.
«
"Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию при пересечении государственной границы Российской Федерации", - сказано в проекте закона.
Кроме того, законопроектом предлагается обязать иностранцев сдавать биометрию для трудовой деятельности сразу при въезде в РФ, а не в миграционной службе.
"Иностранные граждане, имеющие право на осуществление трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу или патента в соответствии с настоящим ФЗ или международными договорами РФ, при изменении цели визита в РФ подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение пятнадцати календарных дней со дня заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ с работодателем или заказчиком работ, но не позднее шестидесяти календарных дней со дня въезда в РФ", - уточняется в документе.
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