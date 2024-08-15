Германия передаст ВСУ 30 танков, 400 бронемашин и четыре зенитных комплекса
ФРГ планирует поставить Киеву около 30 танков Leopard 1 и 400 бронемашин MRAP
© AP Photo / Eckehard Schulz, FileТанк Leopard 1
© AP Photo / Eckehard Schulz, File
Танк Leopard 1. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Германия планирует до конца года поставить Украине около 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин MRAP, 4 зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) IRIS-T и 10 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, заявил возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.
В интервью, опубликованном на YouTube-канале вооружённых сил Германии, Фройдинг представил инфографику со списком вооружений, которые ФРГ планирует до конца года передать Украине.
В этот список входят 2 ЗРК IRIS-T SLM, 2 ЗРК IRIS-T SLS, управляемые ракеты для них, 10 ЗСУ Gepard, около 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин MRAP 4, 12 самоходных гаубиц PzH 2000, а также 4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.
Помимо этого Германия хочет передать ВСУ беспилотники разных типов, различные системы борьбы с беспилотниками, штурмовые винтовки, боеприпасы, различные грузовики, медицинское оборудование и один полевой госпиталь.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00