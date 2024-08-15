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Германия передаст ВСУ 30 танков, 400 бронемашин и четыре зенитных комплекса - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:54 15.08.2024 (обновлено: 20:21 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/germaniya-1966476246.html
Германия передаст ВСУ 30 танков, 400 бронемашин и четыре зенитных комплекса
Германия передаст ВСУ 30 танков, 400 бронемашин и четыре зенитных комплекса - РИА Новости, 15.08.2024
Германия передаст ВСУ 30 танков, 400 бронемашин и четыре зенитных комплекса
Германия планирует до конца года поставить Украине около 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин MRAP, 4 зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) IRIS-T и 10 зенитных... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T19:54
2024-08-15T20:21
специальная военная операция на украине
германия
киев
вооруженные силы украины
технологии
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Германия планирует до конца года поставить Украине около 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин MRAP, 4 зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) IRIS-T и 10 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, заявил возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.В интервью, опубликованном на YouTube-канале вооружённых сил Германии, Фройдинг представил инфографику со списком вооружений, которые ФРГ планирует до конца года передать Украине.В этот список входят 2 ЗРК IRIS-T SLM, 2 ЗРК IRIS-T SLS, управляемые ракеты для них, 10 ЗСУ Gepard, около 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин MRAP 4, 12 самоходных гаубиц PzH 2000, а также 4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.Помимо этого Германия хочет передать ВСУ беспилотники разных типов, различные системы борьбы с беспилотниками, штурмовые винтовки, боеприпасы, различные грузовики, медицинское оборудование и один полевой госпиталь.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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германия, киев, вооруженные силы украины, технологии, украина, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Германия, Киев, Вооруженные силы Украины, Технологии, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Германия передаст ВСУ 30 танков, 400 бронемашин и четыре зенитных комплекса

ФРГ планирует поставить Киеву около 30 танков Leopard 1 и 400 бронемашин MRAP

© AP Photo / Eckehard Schulz, FileТанк Leopard 1
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Eckehard Schulz, File
Танк Leopard 1. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Германия планирует до конца года поставить Украине около 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин MRAP, 4 зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) IRIS-T и 10 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, заявил возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.
В интервью, опубликованном на YouTube-канале вооружённых сил Германии, Фройдинг представил инфографику со списком вооружений, которые ФРГ планирует до конца года передать Украине.
В этот список входят 2 ЗРК IRIS-T SLM, 2 ЗРК IRIS-T SLS, управляемые ракеты для них, 10 ЗСУ Gepard, около 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин MRAP 4, 12 самоходных гаубиц PzH 2000, а также 4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.
Помимо этого Германия хочет передать ВСУ беспилотники разных типов, различные системы борьбы с беспилотниками, штурмовые винтовки, боеприпасы, различные грузовики, медицинское оборудование и один полевой госпиталь.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияКиевВооруженные силы УкраиныТехнологииУкраинаРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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