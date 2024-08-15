https://ria.ru/20240815/germaniya-1966476246.html

Германия передаст ВСУ 30 танков, 400 бронемашин и четыре зенитных комплекса

Германия передаст ВСУ 30 танков, 400 бронемашин и четыре зенитных комплекса - РИА Новости, 15.08.2024

Германия передаст ВСУ 30 танков, 400 бронемашин и четыре зенитных комплекса

Германия планирует до конца года поставить Украине около 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин MRAP, 4 зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) IRIS-T и 10 зенитных... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T19:54

2024-08-15T19:54

2024-08-15T20:21

специальная военная операция на украине

германия

киев

вооруженные силы украины

технологии

украина

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Германия планирует до конца года поставить Украине около 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин MRAP, 4 зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) IRIS-T и 10 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, заявил возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.В интервью, опубликованном на YouTube-канале вооружённых сил Германии, Фройдинг представил инфографику со списком вооружений, которые ФРГ планирует до конца года передать Украине.В этот список входят 2 ЗРК IRIS-T SLM, 2 ЗРК IRIS-T SLS, управляемые ракеты для них, 10 ЗСУ Gepard, около 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин MRAP 4, 12 самоходных гаубиц PzH 2000, а также 4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.Помимо этого Германия хочет передать ВСУ беспилотники разных типов, различные системы борьбы с беспилотниками, штурмовые винтовки, боеприпасы, различные грузовики, медицинское оборудование и один полевой госпиталь.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

германия

киев

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, киев, вооруженные силы украины, технологии, украина, россия, сергей лавров, нато