https://ria.ru/20240815/gaz-1966325855.html

Подача газа через Украину на ГИС "Суджа" в четверг снова на максимуме

Подача газа через Украину на ГИС "Суджа" в четверг снова на максимуме - РИА Новости, 15.08.2024

Подача газа через Украину на ГИС "Суджа" в четверг снова на максимуме

"Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме: на 15... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:14

2024-08-15T10:14

2024-08-15T10:14

экономика

украина

россия

курская область

валерий герасимов

сергей куприянов

газпром

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме: на 15 августа – 42,4 миллиона кубометров, как и накануне, это соответствует обычным уровням июля и начала августа, следует из сообщения официального представителя компании Сергея Куприянова. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,4 миллиона кубометров на 15 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он журналистам. С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, однако с 7 по 12 августа держалась немного ниже этой отметки. Сложившийся в текущем году максимум прокачки составляет 42,5 миллиона кубометров. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение вглубь территории РФ остановлено. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://ria.ru/20240814/sudzha-1966110626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, украина, россия, курская область, валерий герасимов, сергей куприянов, газпром, вооруженные силы украины, евросоюз