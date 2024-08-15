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В ЛНР украинский FPV-дрон попытался атаковать автомобиль волонтеров - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:44 15.08.2024 (обновлено: 17:35 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/fpv-dron-1966430129.html
В ЛНР украинский FPV-дрон попытался атаковать автомобиль волонтеров
В ЛНР украинский FPV-дрон попытался атаковать автомобиль волонтеров - РИА Новости, 15.08.2024
В ЛНР украинский FPV-дрон попытался атаковать автомобиль волонтеров
ВСУ при помощи FPV-дрона попытались атаковать машину волонтеров "Народного Фронта" в Кременском районе Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:44
2024-08-15T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
беспилотники
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ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. ВСУ при помощи FPV-дрона попытались атаковать машину волонтеров "Народного Фронта" в Кременском районе Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в организации."Когда волонтеры уже въехали в поселок Новоалександровка, сработал портативный детектор БПЛА "Булат". Устройство показало FPV-дрон, который за ними охотился. К счастью, нашим коллегам удалось скрыться в чаще леса. Никто не пострадал", - рассказал представитель организации.В поселке Новоалександровка, который ежедневно обстреливается со стороны ВСУ, проживает около 300 мирных жителей. "Народный фронт" доставил продукты питания, средства личной гигиены и подсолнечное масло."Именно поэтому сюда и невозможно добраться, продукты, воду привезти для жителей. Обстрел практически не прекращается, "птицы" (БПЛА ВСУ - ред.) повсюду", – приводят волонтеры слова одной из жительниц поселка."Народный фронт" доставил в Новоалександровку продукты питания, средства личной гигиены и подсолнечное масло.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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353
60
Попытка ВСУ атаковать машину "Народного Фронта" в ЛНР при помощи дрона
ВСУ попытались при помощи дрона атаковать машину "Народного Фронта" в ЛНР. Волонтерам удалось укрыться в лесу, никто не пострадал, а гуманитарная помощь была доставлена. Видео РИА Новости предоставили в "Народном фронте".
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
В ЛНР украинский FPV-дрон попытался атаковать автомобиль волонтеров

ВСУ попытались атаковать FPV-дроном машину волонтеров "Народного Фронта" в ЛНР

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. ВСУ при помощи FPV-дрона попытались атаковать машину волонтеров "Народного Фронта" в Кременском районе Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в организации.
«
"Когда волонтеры уже въехали в поселок Новоалександровка, сработал портативный детектор БПЛА "Булат". Устройство показало FPV-дрон, который за ними охотился. К счастью, нашим коллегам удалось скрыться в чаще леса. Никто не пострадал", - рассказал представитель организации.
В поселке Новоалександровка, который ежедневно обстреливается со стороны ВСУ, проживает около 300 мирных жителей. "Народный фронт" доставил продукты питания, средства личной гигиены и подсолнечное масло.
"Именно поэтому сюда и невозможно добраться, продукты, воду привезти для жителей. Обстрел практически не прекращается, "птицы" (БПЛА ВСУ - ред.) повсюду", – приводят волонтеры слова одной из жительниц поселка.
"Народный фронт" доставил в Новоалександровку продукты питания, средства личной гигиены и подсолнечное масло.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБеспилотники
 
 
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