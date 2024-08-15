https://ria.ru/20240815/fpv-dron-1966430129.html

В ЛНР украинский FPV-дрон попытался атаковать автомобиль волонтеров

В ЛНР украинский FPV-дрон попытался атаковать автомобиль волонтеров - РИА Новости, 15.08.2024

В ЛНР украинский FPV-дрон попытался атаковать автомобиль волонтеров

ВСУ при помощи FPV-дрона попытались атаковать машину волонтеров "Народного Фронта" в Кременском районе Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:44

2024-08-15T16:44

2024-08-15T17:35

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ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. ВСУ при помощи FPV-дрона попытались атаковать машину волонтеров "Народного Фронта" в Кременском районе Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в организации."Когда волонтеры уже въехали в поселок Новоалександровка, сработал портативный детектор БПЛА "Булат". Устройство показало FPV-дрон, который за ними охотился. К счастью, нашим коллегам удалось скрыться в чаще леса. Никто не пострадал", - рассказал представитель организации.В поселке Новоалександровка, который ежедневно обстреливается со стороны ВСУ, проживает около 300 мирных жителей. "Народный фронт" доставил продукты питания, средства личной гигиены и подсолнечное масло."Именно поэтому сюда и невозможно добраться, продукты, воду привезти для жителей. Обстрел практически не прекращается, "птицы" (БПЛА ВСУ - ред.) повсюду", – приводят волонтеры слова одной из жительниц поселка."Народный фронт" доставил в Новоалександровку продукты питания, средства личной гигиены и подсолнечное масло.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Попытка ВСУ атаковать машину "Народного Фронта" в ЛНР при помощи дрона ВСУ попытались при помощи дрона атаковать машину "Народного Фронта" в ЛНР. Волонтерам удалось укрыться в лесу, никто не пострадал, а гуманитарная помощь была доставлена. Видео РИА Новости предоставили в "Народном фронте". 2024-08-15T16:44 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, беспилотники