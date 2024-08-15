https://ria.ru/20240815/forum-1966302968.html
В Буркина-Фасо проведут инвентаризацию техники
В Буркина-Фасо проведут инвентаризацию техники - РИА Новости, 15.08.2024
В Буркина-Фасо проведут инвентаризацию техники
Глава минобороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали заявил РИА Новости, что после возвращения с форума "Армия-2024" будет проведена инвентаризация находящейся в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T06:13
2024-08-15T06:13
2024-08-15T06:13
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава минобороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали заявил РИА Новости, что после возвращения с форума "Армия-2024" будет проведена инвентаризация находящейся в стране техники на предмет ее качества. "Мы смотрим, если я вижу оборудование, которое может быть полезным, техники, которые со мной, вернувшись в страну, проведут инвентаризацию и примут решение с учетом качества оборудования, его стоимости, условий доставки и оплаты", - сказал Кулибали. Он также отметил, что главной целью его делегации на форуме является не подписание контрактов, а "новые открытия", кроме того, форум позволяет встретиться с представителями других стран, например, Нигером и Мали. "Мероприятие позволило странам-партнерам оценить потребности, подвести какие-то итоги перед сессиями. Например, с Нигером и Мали, а также другими странами, которые приехали на форум", - заключил Кулибали. В ходе переговоров с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре в начале лета этого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Буркина-Фасо, планирует осуществить дополнительные поставки продукции военного назначения.
https://ria.ru/20240815/forum-1966299859.html
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нигер, мали, буркина-фасо, сергей лавров, форум "армия — 2024", в мире
Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Сергей Лавров, Форум "Армия — 2024", В мире
В Буркина-Фасо проведут инвентаризацию техники
Глава МО Буркина-Фасо: после "Армии-2024" в стране пройдет смотр техники
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава минобороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали заявил РИА Новости, что после возвращения с форума "Армия-2024" будет проведена инвентаризация находящейся в стране техники на предмет ее качества.
"Мы смотрим, если я вижу оборудование, которое может быть полезным, техники, которые со мной, вернувшись в страну, проведут инвентаризацию и примут решение с учетом качества оборудования, его стоимости, условий доставки и оплаты", - сказал Кулибали.
Он также отметил, что главной целью его делегации на форуме является не подписание контрактов, а "новые открытия", кроме того, форум позволяет встретиться с представителями других стран, например, Нигером
и Мали
.
"Мероприятие позволило странам-партнерам оценить потребности, подвести какие-то итоги перед сессиями. Например, с Нигером и Мали, а также другими странами, которые приехали на форум", - заключил Кулибали.
В ходе переговоров с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре в начале лета этого года глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что Россия намерена развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Буркина-Фасо, планирует осуществить дополнительные поставки продукции военного назначения.