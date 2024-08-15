https://ria.ru/20240815/fmba-1966319404.html

ФМБА получило разрешение на исследование первой в мире вакцины от аллергии

ФМБА получило разрешение на исследование первой в мире вакцины от аллергии - РИА Новости, 15.08.2024

ФМБА получило разрешение на исследование первой в мире вакцины от аллергии

Министерство здравоохранения РФ выдало ФМБА разрешение на проведение клинических исследований первой в мире вакцины для профилактики аллергии на пыльцу березы,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T09:32

2024-08-15T09:32

2024-08-15T09:42

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ выдало ФМБА разрешение на проведение клинических исследований первой в мире вакцины для профилактики аллергии на пыльцу березы, сообщили в ФМБА."Министерство здравоохранения Российской Федерации выдало разрешение на проведение I и II фаз клинических исследований рекомбинантной вакцины для профилактики аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе исследований будет изучена эффективность вакцины, ее безопасность, реактогенность и иммуногенность у пациентов с аллергическим ринитом и повышенной чувствительностью к пыльце березы.Аллерговакцина была разработана Государственным научным центром "Институт иммунологии" ФМБА России при поддержке ФМБА России и создана на основе уникальной рекомбинантной молекулярной конструкции. Ее разработке предшествовали фундаментальные исследования, в ходе которых был картирован мажорный аллерген пыльцы березы. По результатам картирования были установлены участки, отвечающие за развитие иммунного ответа на пыльцу березы, которые и вошли в состав вакцины."В отличие от существующих лекарственных препаратов, используемых для проведения аллерген-специфической иммунотерапии, разработанная аллерговакцина не содержит нативного аллергена, что гарантирует ее безопасность. Гипоаллергенная рекомбинантная вакцина имеет огромный профилактический потенциал", - рассказали в ФМБА, добавив, что классические аллерговакцины, в которых содержится цельный аллерген, нельзя применять в профилактических целях у здоровых лиц, а новая вакцина пригодна как для терапии, так и для профилактики аллергии.Доклинические исследования продемонстрировали высокую эффективность и безопасность рекомбинантной аллерговакцины, которая не имеет аналогов в мире. Применение вакцины позволит снизить частоту клинических проявлений аллергии к пыльце березы.

https://ria.ru/20240405/simptomy-1937939076.html

https://ria.ru/20231012/vaktsina-1902163514.html

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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия