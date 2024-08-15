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На Первом канале покажут фильм, посвященный годовщине гибели Дугиной - РИА Новости, 15.08.2024
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14:52 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/film-1966400331.html
На Первом канале покажут фильм, посвященный годовщине гибели Дугиной
На Первом канале покажут фильм, посвященный годовщине гибели Дугиной - РИА Новости, 15.08.2024
На Первом канале покажут фильм, посвященный годовщине гибели Дугиной
Документальный фильм "Дарья Дугина. Мы навсегда в этом лете…", посвященный годовщине гибели философа и журналиста, покажут на Первом канале 20 августа, сообщает РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:52
2024-08-15T14:52
одинцовский район
московская область (подмосковье)
украина
дарья дугина
аким апачев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Документальный фильм "Дарья Дугина. Мы навсегда в этом лете…", посвященный годовщине гибели философа и журналиста, покажут на Первом канале 20 августа, сообщает пресс-служба канала. "Премьера. "Дарья Дугина. Мы навсегда в этом лете…", 20 августа в 19:00 и в 00:00. Философ, журналист, кавалер ордена Мужества Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года от рук украинских террористов. На Первом канале выходит документальный фильм, посвящённый годовщине гибели Дарьи. Её родные, друзья, соратники делятся воспоминаниями о девушке, которая стала символом Русской весны и олицетворением женщины-воина", - говорится в сообщении. Отмечается, что в фильме зрители впервые услышат аудиосообщения из закрытого канала Дарьи Дугиной, о котором знали только её близкие друзья. Также музыкант Аким Апачев написал песню на стихи Дарьи Дугиной и с помощью нейросети воспроизвел звучание её голоса, премьера клипа на песню состоится в финале фильма. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. -0-
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937159484.html
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украина
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одинцовский район, московская область (подмосковье), украина, дарья дугина, аким апачев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Украина, Дарья Дугина, Аким Апачев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Первом канале покажут фильм, посвященный годовщине гибели Дугиной

На Первом канале покажут докфильм, посвященный годовщине гибели Дарьи Дугиной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрощание с Дарьей Дугиной
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прощание с Дарьей Дугиной. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Документальный фильм "Дарья Дугина. Мы навсегда в этом лете…", посвященный годовщине гибели философа и журналиста, покажут на Первом канале 20 августа, сообщает пресс-служба канала.
«
"Премьера. "Дарья Дугина. Мы навсегда в этом лете…", 20 августа в 19:00 и в 00:00. Философ, журналист, кавалер ордена Мужества Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года от рук украинских террористов. На Первом канале выходит документальный фильм, посвящённый годовщине гибели Дарьи. Её родные, друзья, соратники делятся воспоминаниями о девушке, которая стала символом Русской весны и олицетворением женщины-воина", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в фильме зрители впервые услышат аудиосообщения из закрытого канала Дарьи Дугиной, о котором знали только её близкие друзья.
Также музыкант Аким Апачев написал песню на стихи Дарьи Дугиной и с помощью нейросети воспроизвел звучание её голоса, премьера клипа на песню состоится в финале фильма.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. -0-
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Одинцовский районМосковская область (Подмосковье)УкраинаДарья ДугинаАким АпачевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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