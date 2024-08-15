https://ria.ru/20240815/film-1966400331.html

На Первом канале покажут фильм, посвященный годовщине гибели Дугиной

На Первом канале покажут фильм, посвященный годовщине гибели Дугиной - РИА Новости, 15.08.2024

На Первом канале покажут фильм, посвященный годовщине гибели Дугиной

Документальный фильм "Дарья Дугина. Мы навсегда в этом лете…", посвященный годовщине гибели философа и журналиста, покажут на Первом канале 20 августа, сообщает РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:52

2024-08-15T14:52

2024-08-15T14:52

одинцовский район

московская область (подмосковье)

украина

дарья дугина

аким апачев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Документальный фильм "Дарья Дугина. Мы навсегда в этом лете…", посвященный годовщине гибели философа и журналиста, покажут на Первом канале 20 августа, сообщает пресс-служба канала. "Премьера. "Дарья Дугина. Мы навсегда в этом лете…", 20 августа в 19:00 и в 00:00. Философ, журналист, кавалер ордена Мужества Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года от рук украинских террористов. На Первом канале выходит документальный фильм, посвящённый годовщине гибели Дарьи. Её родные, друзья, соратники делятся воспоминаниями о девушке, которая стала символом Русской весны и олицетворением женщины-воина", - говорится в сообщении. Отмечается, что в фильме зрители впервые услышат аудиосообщения из закрытого канала Дарьи Дугиной, о котором знали только её близкие друзья. Также музыкант Аким Апачев написал песню на стихи Дарьи Дугиной и с помощью нейросети воспроизвел звучание её голоса, премьера клипа на песню состоится в финале фильма. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. -0-

https://ria.ru/20240401/ukraina-1937159484.html

https://ria.ru/20240217/dugina-1927985243.html

одинцовский район

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одинцовский район, московская область (подмосковье), украина, дарья дугина, аким апачев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)