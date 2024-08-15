https://ria.ru/20240815/eksportery-1966413974.html

Стали известны имена лучших экспортеров ЦФО

Стали известны имена лучших экспортеров ЦФО - РИА Новости, 15.08.2024

Стали известны имена лучших экспортеров ЦФО

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:40

2024-08-15T15:40

2024-08-15T15:40

экономика

россия

владимир ильичев

вероника никишина

павел малков

ано "национальные приоритеты"

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, определила победителей в Центральном федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Центральный федеральный округ занимает первое место по объемам несырьевого неэнергетического экспорта. Сеть торговых связей округа охватывает более 170 стран мира, среди которых ключевыми импортерами выступают Китай, Индия, Турция, Белоруссия и Казахстан. На округ стабильно приходится порядка 35-40% от всего объема экспорта промышленных товаров. При этом в 2023 году экспорт промышленных товаров в дружественные страны составил более 80%. Вместе с тем, Центральный федеральный округ на протяжении долгих лет является лидером по экспорту черной металлургии, машиностроения, фармацевтической, косметической и легкой отраслей промышленности. Год от года в округе растет общее число экспортеров, что также отражается в возрастающем количестве участников Всероссийского конкурса "Экспортер года". Это подчеркивает важность и перспективность развития экспортной деятельности в регионе", - отметил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов."На долю ЦФО приходится порядка 40% несырьевого неэнергетического экспорта России, поэтому от результатов работы округа будет зависеть выполнение государственных задач в масштабе всей страны. ЦФО демонстрирует успехи в экспорте не только АПК, но и высокотехнологичной продукции, например, машиностроения, фармацевтики и ИТ. Ключевым фактором успеха является создание конкурентоспособного продукта, для чего в регионе активно развивается инновационная инфраструктура, предоставляется финансовая и информационная поддержка экспортерам. Благодаря этим мерам, ЦФО уверенно идет вперед в достижении национальных целей по развитию несырьевого неэнергетического экспорта", – сказал замминистра экономического развития России Владимир Ильичев."Важная особенность экспортной динамики ЦФО – растущее число экспортеров, в особенности, в сегменте МСП, что свидетельствует о все более активной вовлеченности местного бизнеса в экспортную деятельность. Экспортеры округа активно пользуются мерами поддержки, которые предоставляет Группа РЭЦ. За 2023 год компаниям ЦФО со стороны РЭЦ было оказано более 23 тысяч услуг. Это показывает, что наша работа по поддержке экспорта приносит результаты и помогает российским компаниям выходить на новые рынки. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку экспортерам, чтобы они могли успешно конкурировать на международной арене", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Награждение лучших экспортеров округа состоится в Рязани при участии РЭЦ."Развитие экспорта – один из приоритетов Рязанской области. Серьезно работаем над увеличением объемов и разнообразия экспортируемой продукции. Особый акцент на расширение ассортимента высококачественных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Премия "Экспортер года" – отличная возможность для рязанских предприятий продемонстрировать свои достижения, обменяться опытом и найти новые направления для развития. Для нас это стимул для развития и расширения экспортных горизонтов", - отметил губернатор Рязанской области Павел Малков.По итогам заседания экспертной комиссии в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" (крупный бизнес) первое место присудили ООО "Нейрософт" из Ивановской области, которое экспортирует цифровые нейрофизиологические системы для электроэнцефалографии, электронейромиографии, полисомнографии, электроретинографии, аудиометрии. Второе место у АО "Щелково Агрохим" из Подмосковья, которое экспортирует химические средства защиты растений. Третье место досталось также резидентам Московской области - ООО "Торговый дом ВИК", оно экспортирует ветеринарные препараты.Победителем в этой же номинации у малого и среднего бизнеса стало подмосковное ООО "Метиз производство", которое экспортирует протезы, в том числе углепластиковые стопы и коленные модули. Второе - ООО "Волга", Костромская область, занимается экспортом полуавтоматических и автоматических котлов длительного горения. Третье - ООО Научно-производственное предприятие "Миэлта технологии" из Тамбовской области, оно экспортирует проводные и беспроводные датчики уровня топлива.Экспортером года в сфере машиностроения у крупного бизнеса стало АО "УК "БМЗ" из Брянской области, оно экспортирует грузовые магистральные и маневровые тепловозы. Второе - АО "Бецема" из Московской области, которое экспортирует технологическое оборудование для цементной промышленности.В сфере малого и среднего бизнеса в этой номинации победило ООО "Алатырь завод" из Москвы, оно экспортирует устройства измерения расхода газа или жидкости. Второе место у ООО "СмолСельМаш" из Смоленской области, которое экспортирует продукцию для кормозаготовки в Казахстан и Узбекистан. На третьем месте ООО "Научно-производственное предприятие "Интех" из Калужской области, которое экспортирует зеркала заднего вида.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" среди крупного бизнеса заняла "Торговая компания "Мираторг", Московская область, которая занимается экспортом говядины, свинины, мяса птицы и их субпродуктами, а также животных жиров, зерна и зерновых продуктов. Второе место у АО "Избердеевский элеватор" из Тамбовской области, которое экспортирует пшеницу, ячмень, кукурузу, горох. На третьем месте ООО "Торговый Дом "Зерно Заволжья" из Липецкой область, оно экспортирует продукцию зерновых культур.У МСП в этой номинации первое место поделили АО "Капитал-Прок" из Подмосковья, которое экспортирует корма и кормовые добавки для всех видов сельскохозяйственных животных и смоленское ООО "Фаворит-Продукт", которое экспортирует рыбную продукцию глубокой заморозки. Второе место досталось индивидуальной предпринимательнице Светлане Игоревне Глазковой из Липецкой области, она экспортирует различные виды жмыха и шрота, пивную дробину в Беларусь и Армению. На третьем месте ООО "Тагрис Молоко" из Смоленской области, которое экспортирует продукты переработки молока, корма и кормовые добавки, муку.Экспортером года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) у крупного бизнеса стало столичное ООО "Объединенные кондитеры", которое экспортирует кондитерские изделия. На втором месте также представитель Москвы - АО "Макфа", которое экспортирует макаронную продукцию, крупы, зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Третье месте у ЗАО МПК ("Московская пивоваренная компания") из Подмосковья, оно экспортирует пиво и напитки (среди брендов: "Жигули", "Хамовники").Среди малого и среднего бизнеса первое место в этой же номинации заняло ООО НПО "БИТ" (Научное производственное объединение "Биомедицинские инновационные технологии") из Тверской области, которое экспортирует пищевые продукты, БАДы, детское питание, косметику и функциональное питание. Второе место у ООО "Плодоимпорт" из Подмосковья, которое экспортирует овощную консервацию под брендом "Дядя Ваня". Третье место досталось ООО "Макларин" из Тверской области, которое экспортирует напитки (квас, безалкогольное пиво, морсы).Победителем в номинации "Экспортер года в сфере услуг" у крупного бизнеса стало московское АО "РЖД Логистика", которое предлагает услуги по организации доставки грузов в контейнерах ж/д транспортом и в мультимодальном сообщении, логистическое обслуживание. На втором месте ООО "Траско" из Подмосковья, которое осуществляет транспортно-логистические услуги, таможенное оформление грузов, предоставляет складские услуги. Третье место у ООО "ВижнЛабс" из Москвы, оно экспортирует программное обеспечение по распознаванию лиц, силуэтов, различных атрибутов; машинное зрение.У малого бизнеса в этой номинации первое место у ООО "Лазертаг" из Смоленской области, которое экспортирует услуги по организации игр в лазертаг. Второе место у ООО "Европак" из Москвы, которое предлагает услуги по перевозке, хранению, фасовке и перетарке в контейнеры или другой подвижной состав. Третье место заняло ООО "Альфа Транс Экспедиция" из Смоленской области, которое экспортирует логистические услуги, обеспечивает международные автомобильные рефрижераторные перевозки.Трейдерами года у крупного бизнеса стали резиденты Подмосковья: ООО "Вайлдберриз" с экспортом товаров широкого профиля и ООО "Интерлек", которе экспортирует лекарственные средства и изделия медицинского назначения.Среди МСП трейдером года было признано ООО "Точные поставки" из Смоленской области, которое экспортирует средства наземного транспорта, металл, древесину, косметику, электрические машины и оборудование, стекло, мебель, промышленное оборудование. Второе место у ООО "Соломон-трейд" из Московской области, которое экспортирует снековую продукцию (жареные семечки, жареный арахис). Третье место у ООО "АгроМарт" из Рязанской области, которое экспортирует стекло листовое, прокатное и тонированное, триплекс, зеркала.В номинации "Новая география" у крупного бизнеса победило ООО "Торговая компания "Мираторг", второе место у АО "Макфа", третье - ООО "Вайлдберриз"."Прорывом года" в сфере МСП стало ООО "Точные поставки", второе место у ООО "Соломон-трейд", на третьем месте ООО "АгроМарт".Победителем в номинации "Ответственный экспортер ESG" у крупного бизнеса стало ООО "Торговая компания "Мираторг". Второе место у ООО "Торговый дом ВИК", третье - у АО "Тамак" из Тамбовской области, которое экспортирует цементно-стружечную плиту.В сфере малого и среднего бизнеса победителем в этой номинации стало АО "Партнер-М" из Калужской области, которое экспортирует растительные белковые концентраты и комплексные пищевые добавки. Второе - у подмосковного ООО "Стил Технолоджи", которое экспортирует изделия из металла для внешней отделки дома. На третьем месте - ООО "Метиз производство".Лучшей женщиной-экспортером у крупного бизнеса стала Трифонова Татьяна Владимировна, генеральный директор АО "АБИ Продакт" из Владимирской области. Второе место у гендиректора ООО "Вайлдберриз" Бакальчук Татьяна Владимировна. Третье место у гендиректора АО "Избердеевский элеватор" Манаенковой Людмилы Ильиничны.Победительницей в этой номинации в сфере МСП стала директор ООО "РБ-Кошка" из Смоленской области Трасковская Елена Анатольевна. Второе место у Синеоких Ирины Петровны - руководителя ООО "Звезда-Экспорт" из Подмосковья. Третье место у Гореленковой Ирины Геннадьевны, директора ООО "Агроинвест", Смоленская область.Лучшим молодым предпринимателем-экспортером у МСП стал Сандросян Камо Ростомович, генеральный директор ООО "РусАгроТрейд", город Москва. Второе место у Подшиблова Сергея Александровича, гендиректора ООО "Альфа Транс Экспедиция", Смоленская область. На третьем месте - Раскатов Андрей Александрович, директор ООО "ДЖОН ГОЛД", Смоленская область.Лучшим экспортером в сфере электронной торговли - новой номинация для МСП - стал индивидуальный предприниматель Бугров Алексей Владимирович из Тверской области, который экспортирует косметическую и пищевую продукцию. Второе место у ООО "ДИАЛ-К" из Калужской области, которое экспортирует мучные кондитерские изделия. На третьем месте - ООО "Производственная компания "Красота и Здоровье", Московская область, оно экспортирует косметические средства.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

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Артем Смирнов

экономика, россия, владимир ильичев, вероника никишина, павел малков, ано "национальные приоритеты", российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)