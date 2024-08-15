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Бельгийский эксперт назвал цель атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 15.08.2024
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14:14 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/ekspert-1966391745.html
Бельгийский эксперт назвал цель атаки ВСУ на Курскую область
Бельгийский эксперт назвал цель атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 15.08.2024
Бельгийский эксперт назвал цель атаки ВСУ на Курскую область
Нападение ВСУ на Курскую область преследовало политические, а не военные цели, в частности, было необходимо Владимиру Зеленскому, чтобы "заставить замолчать... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:14
2024-08-15T14:14
в мире
курская область
россия
брянская область
владимир путин
владимир зеленский
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область преследовало политические, а не военные цели, в частности, было необходимо Владимиру Зеленскому, чтобы "заставить замолчать западных политиков, настаивающих на начале мирных переговоров", заявил бельгийскому изданию 7sur7 военный эксперт, бельгийский полковник в отставке Роджер Хаузен. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. "В Курской области расположено не так много регулярных российских войск, всего некоторое число пограничников. По моему мнению, эта операция служит политическим, а не военным интересам…, необходимо поднять боевой дух войск, а также заставить замолчать западных комментаторов, которые настаивают на мирных переговорах", - заявил он бельгийскому изданию 7sur7.
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в мире, курская область, россия, брянская область, владимир путин, владимир зеленский, валерий герасимов, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Бельгийский эксперт назвал цель атаки ВСУ на Курскую область

Эксперт: атака ВСУ имела целью заставить замолчать выступающих за переговоры

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
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БРЮССЕЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область преследовало политические, а не военные цели, в частности, было необходимо Владимиру Зеленскому, чтобы "заставить замолчать западных политиков, настаивающих на начале мирных переговоров", заявил бельгийскому изданию 7sur7 военный эксперт, бельгийский полковник в отставке Роджер Хаузен.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
«
"В Курской области расположено не так много регулярных российских войск, всего некоторое число пограничников. По моему мнению, эта операция служит политическим, а не военным интересам…, необходимо поднять боевой дух войск, а также заставить замолчать западных комментаторов, которые настаивают на мирных переговорах", - заявил он бельгийскому изданию 7sur7.
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В миреКурская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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