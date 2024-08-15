Бельгийский эксперт назвал цель атаки ВСУ на Курскую область
Эксперт: атака ВСУ имела целью заставить замолчать выступающих за переговоры
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
БРЮССЕЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область преследовало политические, а не военные цели, в частности, было необходимо Владимиру Зеленскому, чтобы "заставить замолчать западных политиков, настаивающих на начале мирных переговоров", заявил бельгийскому изданию 7sur7 военный эксперт, бельгийский полковник в отставке Роджер Хаузен.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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"В Курской области расположено не так много регулярных российских войск, всего некоторое число пограничников. По моему мнению, эта операция служит политическим, а не военным интересам…, необходимо поднять боевой дух войск, а также заставить замолчать западных комментаторов, которые настаивают на мирных переговорах", - заявил он бельгийскому изданию 7sur7.