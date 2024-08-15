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Экс-глава разведки ФРГ рассказал о сговоре Зеленского с Дудой - РИА Новости, 15.08.2024
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15:40 15.08.2024 (обновлено: 17:16 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/eks-glava-1966413749.html
Экс-глава разведки ФРГ рассказал о сговоре Зеленского с Дудой
Экс-глава разведки ФРГ рассказал о сговоре Зеленского с Дудой - РИА Новости, 15.08.2024
Экс-глава разведки ФРГ рассказал о сговоре Зеленского с Дудой
Польша оказывала Украине логистическую поддержку в операции по подрыву газопроводов "Северный поток", об этом договаривались Владимир Зеленский и польский... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:40
2024-08-15T17:16
в мире
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польша
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анджей дуда
владимир зеленский
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Польша оказывала Украине логистическую поддержку в операции по подрыву газопроводов "Северный поток", об этом договаривались Владимир Зеленский и польский президент Анджей Дуда, утверждает экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг в эфире телеканала Welt.&quot;Совершенно очевидно, что польские спецслужбы участвовали в этом. Я думаю, не только спецслужбы — думаю, была договоренность между высшими чинами Украины и Польши. Очевидно, что это украинская спецслужба провела атаку и это произошло благодаря сильной логистической поддержке Польши. &lt;...&gt; Подобные решения принимаются на самых высоких уровнях, и я полагаю, что здесь была договоренность между &lt;...&gt; Зеленским и президентом Дудой&quot;, — заявил он.Как сообщали немецкие СМИ, Генпрокуратура Германии ранее выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к диверсии на "Северных потоках". Утверждается, что после этого он получил предупреждение и покинул Польшу.Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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в мире, германия, польша, россия, анджей дуда, владимир зеленский, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Польша, Россия, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Экс-глава разведки ФРГ рассказал о сговоре Зеленского с Дудой

Экс-глава разведки ФРГ: атаке на "Севпотоки" помогло соглашение Дуды с Зеленским

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Польша оказывала Украине логистическую поддержку в операции по подрыву газопроводов "Северный поток", об этом договаривались Владимир Зеленский и польский президент Анджей Дуда, утверждает экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг в эфире телеканала Welt.
«

"Совершенно очевидно, что польские спецслужбы участвовали в этом. Я думаю, не только спецслужбы — думаю, была договоренность между высшими чинами Украины и Польши. Очевидно, что это украинская спецслужба провела атаку и это произошло благодаря сильной логистической поддержке Польши. <...> Подобные решения принимаются на самых высоких уровнях, и я полагаю, что здесь была договоренность между <...> Зеленским и президентом Дудой", — заявил он.

Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
WSJ: украинские офицеры придумали взорвать "Северный поток" во время пьянки
Вчера, 13:28
Как сообщали немецкие СМИ, Генпрокуратура Германии ранее выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к диверсии на "Северных потоках". Утверждается, что после этого он получил предупреждение и покинул Польшу.
Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Подоляк попытался оправдаться после статьи WSJ о подрыве "Северных потоков"
Вчера, 12:41
 
В миреГерманияПольшаРоссияАнджей ДудаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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