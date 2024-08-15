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Экс-глава разведки ФРГ рассказал о сговоре Зеленского с Дудой

Экс-глава разведки ФРГ рассказал о сговоре Зеленского с Дудой - РИА Новости, 15.08.2024

Экс-глава разведки ФРГ рассказал о сговоре Зеленского с Дудой

Польша оказывала Украине логистическую поддержку в операции по подрыву газопроводов "Северный поток", об этом договаривались Владимир Зеленский и польский... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:40

2024-08-15T15:40

2024-08-15T17:16

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Польша оказывала Украине логистическую поддержку в операции по подрыву газопроводов "Северный поток", об этом договаривались Владимир Зеленский и польский президент Анджей Дуда, утверждает экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг в эфире телеканала Welt."Совершенно очевидно, что польские спецслужбы участвовали в этом. Я думаю, не только спецслужбы — думаю, была договоренность между высшими чинами Украины и Польши. Очевидно, что это украинская спецслужба провела атаку и это произошло благодаря сильной логистической поддержке Польши. <...> Подобные решения принимаются на самых высоких уровнях, и я полагаю, что здесь была договоренность между <...> Зеленским и президентом Дудой", — заявил он.Как сообщали немецкие СМИ, Генпрокуратура Германии ранее выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к диверсии на "Северных потоках". Утверждается, что после этого он получил предупреждение и покинул Польшу.Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240815/wsj-1966380953.html

https://ria.ru/20240815/podryv-1966366579.html

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в мире, германия, польша, россия, анджей дуда, владимир зеленский, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2