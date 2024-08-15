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Ефимов: монолит станции "Академическая" Троицкой линии метро готов на треть - РИА Новости, 15.08.2024
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10:08 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/efimov-1966275766.html
Ефимов: монолит станции "Академическая" Троицкой линии метро готов на треть
Ефимов: монолит станции "Академическая" Троицкой линии метро готов на треть - РИА Новости, 15.08.2024
Ефимов: монолит станции "Академическая" Троицкой линии метро готов на треть
На строящейся станции "Академическая" Троицкой линии столичного метрополитена в настоящее время продолжаются монолитные и земляные работы, причем устройство... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:08
2024-08-15T10:08
москва
тинао
городское хозяйство москвы
рафик загрутдинов
мосгосстройнадзор
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 15 августа - РИА Новости. На строящейся станции "Академическая" Троицкой линии столичного метрополитена в настоящее время продолжаются монолитные и земляные работы, причем устройство монолитных конструкций станционного комплекса выполнено на треть, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."На будущей станции "Академическая" Троицкой линии метрополитена завершаются переустройство инженерных сетей и земляные работы – разработано более 170 тысяч кубометров грунта. Готовность монолитных конструкций станционного комплекса оценивается на треть. Строители уложили свыше 14 тысяч кубических метров бетона", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении отмечается, что специалисты параллельно работают на двух притоннельных сооружениях Троицкой ветки – водоотливной установке и вентиляционной шахте, расположенных между станциями "Академическая" и "Вавиловская". Ранее на них выполнили работы стволопроходческим комплексом "Валентина"."На водоотливной установке строители приступают к активной фазе замораживания грунтов для дальнейшего соединения ствола с пройденным тоннелем горным способом. На вентиляционной шахте грунты уже заморожены, сейчас ведется сооружение сбоек вентствола и метротоннеля", – подчеркнул руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.В свою очередь, глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что сооружение подземных объектов на каждом этапе контролируется инспекторами комитета. По его словам, в общей сложности состоялось девять выездных проверок с момента старта строительства на участке Троицкой линии, включающем в себя станцию "Академическая".Запуск станции "Академическая" поспособствует интеграции ТиНАО в транспортный каркас Москвы и позволит пассажирам осуществлять пересадку между Троицкой и Калужско-Рижской линиями метро, что сократит путь в исторический центр города для жителей округа.
https://ria.ru/20240814/efimov-1966127488.html
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москва, тинао, городское хозяйство москвы, рафик загрутдинов, мосгосстройнадзор, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, ТиНАО, Городское хозяйство Москвы, Рафик Загрутдинов, Мосгосстройнадзор, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: монолит станции "Академическая" Троицкой линии метро готов на треть

Ефимов: монолит станции "Академическая" Троицкой линии метро готов на треть

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 августа - РИА Новости. На строящейся станции "Академическая" Троицкой линии столичного метрополитена в настоящее время продолжаются монолитные и земляные работы, причем устройство монолитных конструкций станционного комплекса выполнено на треть, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"На будущей станции "Академическая" Троицкой линии метрополитена завершаются переустройство инженерных сетей и земляные работы – разработано более 170 тысяч кубометров грунта. Готовность монолитных конструкций станционного комплекса оценивается на треть. Строители уложили свыше 14 тысяч кубических метров бетона", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении отмечается, что специалисты параллельно работают на двух притоннельных сооружениях Троицкой ветки – водоотливной установке и вентиляционной шахте, расположенных между станциями "Академическая" и "Вавиловская". Ранее на них выполнили работы стволопроходческим комплексом "Валентина".
"На водоотливной установке строители приступают к активной фазе замораживания грунтов для дальнейшего соединения ствола с пройденным тоннелем горным способом. На вентиляционной шахте грунты уже заморожены, сейчас ведется сооружение сбоек вентствола и метротоннеля", – подчеркнул руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
В свою очередь, глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что сооружение подземных объектов на каждом этапе контролируется инспекторами комитета. По его словам, в общей сложности состоялось девять выездных проверок с момента старта строительства на участке Троицкой линии, включающем в себя станцию "Академическая".
Запуск станции "Академическая" поспособствует интеграции ТиНАО в транспортный каркас Москвы и позволит пассажирам осуществлять пересадку между Троицкой и Калужско-Рижской линиями метро, что сократит путь в исторический центр города для жителей округа.
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МоскваТиНАОГородское хозяйство МосквыРафик ЗагрутдиновМосгосстройнадзорВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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