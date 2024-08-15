https://ria.ru/20240815/efimov-1966275766.html

Ефимов: монолит станции "Академическая" Троицкой линии метро готов на треть

Ефимов: монолит станции "Академическая" Троицкой линии метро готов на треть - РИА Новости, 15.08.2024

Ефимов: монолит станции "Академическая" Троицкой линии метро готов на треть

На строящейся станции "Академическая" Троицкой линии столичного метрополитена в настоящее время продолжаются монолитные и земляные работы, причем устройство... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:08

2024-08-15T10:08

2024-08-15T10:08

москва

тинао

городское хозяйство москвы

рафик загрутдинов

мосгосстройнадзор

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 15 августа - РИА Новости. На строящейся станции "Академическая" Троицкой линии столичного метрополитена в настоящее время продолжаются монолитные и земляные работы, причем устройство монолитных конструкций станционного комплекса выполнено на треть, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."На будущей станции "Академическая" Троицкой линии метрополитена завершаются переустройство инженерных сетей и земляные работы – разработано более 170 тысяч кубометров грунта. Готовность монолитных конструкций станционного комплекса оценивается на треть. Строители уложили свыше 14 тысяч кубических метров бетона", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении отмечается, что специалисты параллельно работают на двух притоннельных сооружениях Троицкой ветки – водоотливной установке и вентиляционной шахте, расположенных между станциями "Академическая" и "Вавиловская". Ранее на них выполнили работы стволопроходческим комплексом "Валентина"."На водоотливной установке строители приступают к активной фазе замораживания грунтов для дальнейшего соединения ствола с пройденным тоннелем горным способом. На вентиляционной шахте грунты уже заморожены, сейчас ведется сооружение сбоек вентствола и метротоннеля", – подчеркнул руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.В свою очередь, глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что сооружение подземных объектов на каждом этапе контролируется инспекторами комитета. По его словам, в общей сложности состоялось девять выездных проверок с момента старта строительства на участке Троицкой линии, включающем в себя станцию "Академическая".Запуск станции "Академическая" поспособствует интеграции ТиНАО в транспортный каркас Москвы и позволит пассажирам осуществлять пересадку между Троицкой и Калужско-Рижской линиями метро, что сократит путь в исторический центр города для жителей округа.

https://ria.ru/20240814/efimov-1966127488.html

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москва, тинао, городское хозяйство москвы, рафик загрутдинов, мосгосстройнадзор, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы