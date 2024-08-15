Ефимов: монолит станции "Академическая" Троицкой линии метро готов на треть
Ефимов: монолит станции "Академическая" Троицкой линии метро готов на треть
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 15 августа - РИА Новости. На строящейся станции "Академическая" Троицкой линии столичного метрополитена в настоящее время продолжаются монолитные и земляные работы, причем устройство монолитных конструкций станционного комплекса выполнено на треть, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"На будущей станции "Академическая" Троицкой линии метрополитена завершаются переустройство инженерных сетей и земляные работы – разработано более 170 тысяч кубометров грунта. Готовность монолитных конструкций станционного комплекса оценивается на треть. Строители уложили свыше 14 тысяч кубических метров бетона", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении отмечается, что специалисты параллельно работают на двух притоннельных сооружениях Троицкой ветки – водоотливной установке и вентиляционной шахте, расположенных между станциями "Академическая" и "Вавиловская". Ранее на них выполнили работы стволопроходческим комплексом "Валентина".
"На водоотливной установке строители приступают к активной фазе замораживания грунтов для дальнейшего соединения ствола с пройденным тоннелем горным способом. На вентиляционной шахте грунты уже заморожены, сейчас ведется сооружение сбоек вентствола и метротоннеля", – подчеркнул руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
В свою очередь, глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что сооружение подземных объектов на каждом этапе контролируется инспекторами комитета. По его словам, в общей сложности состоялось девять выездных проверок с момента старта строительства на участке Троицкой линии, включающем в себя станцию "Академическая".
Запуск станции "Академическая" поспособствует интеграции ТиНАО в транспортный каркас Москвы и позволит пассажирам осуществлять пересадку между Троицкой и Калужско-Рижской линиями метро, что сократит путь в исторический центр города для жителей округа.