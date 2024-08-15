Рейтинг@Mail.ru
"Катастрофический провал". В США заявили о плане по смещению Зеленского - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/dzhonson-1966480795.html
"Катастрофический провал". В США заявили о плане по смещению Зеленского
"Катастрофический провал". В США заявили о плане по смещению Зеленского - РИА Новости, 15.08.2024
"Катастрофический провал". В США заявили о плане по смещению Зеленского
На фоне вторжения ВСУ в Курскую область власти США могут рассматривать сценарий смещения Зеленского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T20:35
2024-08-15T20:35
в мире
курская область
украина
сша
валерий герасимов
апты алаудинов
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965854564_0:1:3020:1700_1920x0_80_0_0_910136bcd13246f6767200f76d9e2ff0.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На фоне вторжения ВСУ в Курскую область власти США могут рассматривать сценарий смещения Зеленского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive."Это провалившееся наступление в Курской области является катастрофическим фиаско для Украины, потому что они потеряли людей, технику, танки и артиллерию, которые они просто не могут себе позволить потерять. И вина лежит на Зеленском. Из-за этого есть подозрения, что Запад разрабатывает планы по замене Зеленского кем-то, кто будет более открыт к переговорам с Россией", — считает эксперт.По мнению Джонсона, правительство США понимает, что действия ВСУ уменьшают шансы на завершение конфликта мирным путем и могут привести к плачевным последствиям для Запада и Украины."Я думаю, что, по крайней мере, к кому-нибудь Западе приходит понимание того, что эта война не может продолжаться таким образом и что Украине в конечном итоге придется искать решение путем переговоров", — резюмировал он.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/blek-1966416427.html
https://ria.ru/20240815/makgregor-1966455048.html
курская область
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965854564_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_3bb297b6812bd73a1bd095f8435f1398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, украина, сша, валерий герасимов, апты алаудинов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Курская область, Украина, США, Валерий Герасимов, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Специальная военная операция на Украине
"Катастрофический провал". В США заявили о плане по смещению Зеленского

Джонсон: правительство США может рассматривать план смещения Зеленского

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На фоне вторжения ВСУ в Курскую область власти США могут рассматривать сценарий смещения Зеленского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Это провалившееся наступление в Курской области является катастрофическим фиаско для Украины, потому что они потеряли людей, технику, танки и артиллерию, которые они просто не могут себе позволить потерять. И вина лежит на Зеленском. Из-за этого есть подозрения, что Запад разрабатывает планы по замене Зеленского кем-то, кто будет более открыт к переговорам с Россией", — считает эксперт.
Украинская военная техника в Сумской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
"Исход решен". В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область
Вчера, 15:51
По мнению Джонсона, правительство США понимает, что действия ВСУ уменьшают шансы на завершение конфликта мирным путем и могут привести к плачевным последствиям для Запада и Украины.
"Я думаю, что, по крайней мере, к кому-нибудь Западе приходит понимание того, что эта война не может продолжаться таким образом и что Украине в конечном итоге придется искать решение путем переговоров", — резюмировал он.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
"Глупцы!" Американский полковник обратился к Украине с громким требованием
Вчера, 18:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаСШАВалерий ГерасимовАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала