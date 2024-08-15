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"Катастрофический провал". В США заявили о плане по смещению Зеленского
"Катастрофический провал". В США заявили о плане по смещению Зеленского - РИА Новости, 15.08.2024
"Катастрофический провал". В США заявили о плане по смещению Зеленского
На фоне вторжения ВСУ в Курскую область власти США могут рассматривать сценарий смещения Зеленского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T20:35
2024-08-15T20:35
2024-08-15T20:35
в мире
курская область
украина
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валерий герасимов
апты алаудинов
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На фоне вторжения ВСУ в Курскую область власти США могут рассматривать сценарий смещения Зеленского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive."Это провалившееся наступление в Курской области является катастрофическим фиаско для Украины, потому что они потеряли людей, технику, танки и артиллерию, которые они просто не могут себе позволить потерять. И вина лежит на Зеленском. Из-за этого есть подозрения, что Запад разрабатывает планы по замене Зеленского кем-то, кто будет более открыт к переговорам с Россией", — считает эксперт.По мнению Джонсона, правительство США понимает, что действия ВСУ уменьшают шансы на завершение конфликта мирным путем и могут привести к плачевным последствиям для Запада и Украины."Я думаю, что, по крайней мере, к кому-нибудь Западе приходит понимание того, что эта война не может продолжаться таким образом и что Украине в конечном итоге придется искать решение путем переговоров", — резюмировал он.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/blek-1966416427.html
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в мире, курская область, украина, сша, валерий герасимов, апты алаудинов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Курская область, Украина, США, Валерий Герасимов, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Специальная военная операция на Украине
"Катастрофический провал". В США заявили о плане по смещению Зеленского
Джонсон: правительство США может рассматривать план смещения Зеленского