https://ria.ru/20240815/dunayka-1966382412.html

В белгородском селе Дунайка при атаке дрона пострадали четыре человека

В белгородском селе Дунайка при атаке дрона пострадали четыре человека - РИА Новости, 15.08.2024

В белгородском селе Дунайка при атаке дрона пострадали четыре человека

ВСУ атаковали беспилотником село Дунайка Грайворонского округа Белгородской области, пострадали мирные жители, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T13:33

2024-08-15T13:33

2024-08-15T14:50

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 15 авг — РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотником село Дунайка Грайворонского округа Белгородской области, пострадали мирные жители, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Ранены четыре мирных жителя. Все четверо получили ранения в результате детонации дрона возле административного здания", — написал он.Троих пострадавших с минно-взрывными травмами и сотрясением головного мозга на машинах скорой помощи направили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще одной пострадавшей оказали амбулаторную помощь в Грайворонской ЦРБ — женщина получила осколочное ранение мягких тканей предплечья.При атаке в здании выбило окна и посекло фасад, повреждены две машины, которые были припаркованы рядом.С 15 августа в Белгородской области действует режим ЧС федерального масштаба. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. Его установили после того, как 6 августа подразделения ВСУ вторглись на территорию Курской области.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия