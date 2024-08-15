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В белгородском селе Дунайка при атаке дрона пострадали четыре человека - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 15.08.2024 (обновлено: 14:50 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/dunayka-1966382412.html
В белгородском селе Дунайка при атаке дрона пострадали четыре человека
В белгородском селе Дунайка при атаке дрона пострадали четыре человека - РИА Новости, 15.08.2024
В белгородском селе Дунайка при атаке дрона пострадали четыре человека
ВСУ атаковали беспилотником село Дунайка Грайворонского округа Белгородской области, пострадали мирные жители, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:33
2024-08-15T14:50
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 15 авг — РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотником село Дунайка Грайворонского округа Белгородской области, пострадали мирные жители, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Ранены четыре мирных жителя. Все четверо получили ранения в результате детонации дрона возле административного здания", — написал он.Троих пострадавших с минно-взрывными травмами и сотрясением головного мозга на машинах скорой помощи направили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще одной пострадавшей оказали амбулаторную помощь в Грайворонской ЦРБ — женщина получила осколочное ранение мягких тканей предплечья.При атаке в здании выбило окна и посекло фасад, повреждены две машины, которые были припаркованы рядом.С 15 августа в Белгородской области действует режим ЧС федерального масштаба. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. Его установили после того, как 6 августа подразделения ВСУ вторглись на территорию Курской области.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В белгородском селе Дунайка при атаке дрона пострадали четыре человека

В белгородском селе Дунайка при атаке украинского дрона ранены четыре человека

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ села Дунайка Грайворонского городского округа
Последствия атаки ВСУ села Дунайка Грайворонского городского округа - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ села Дунайка Грайворонского городского округа
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 авг — РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотником село Дунайка Грайворонского округа Белгородской области, пострадали мирные жители, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Ранены четыре мирных жителя. Все четверо получили ранения в результате детонации дрона возле административного здания", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
Троих пострадавших с минно-взрывными травмами и сотрясением головного мозга на машинах скорой помощи направили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще одной пострадавшей оказали амбулаторную помощь в Грайворонской ЦРБ — женщина получила осколочное ранение мягких тканей предплечья.
При атаке в здании выбило окна и посекло фасад, повреждены две машины, которые были припаркованы рядом.
С 15 августа в Белгородской области действует режим ЧС федерального масштаба. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. Его установили после того, как 6 августа подразделения ВСУ вторглись на территорию Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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