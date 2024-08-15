В белгородском селе Дунайка при атаке дрона пострадали четыре человека
В белгородском селе Дунайка при атаке украинского дрона ранены четыре человека
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ села Дунайка Грайворонского городского округа
Последствия атаки ВСУ села Дунайка Грайворонского городского округа
БЕЛГОРОД, 15 авг — РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотником село Дунайка Грайворонского округа Белгородской области, пострадали мирные жители, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Ранены четыре мирных жителя. Все четверо получили ранения в результате детонации дрона возле административного здания", — написал он.
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Троих пострадавших с минно-взрывными травмами и сотрясением головного мозга на машинах скорой помощи направили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще одной пострадавшей оказали амбулаторную помощь в Грайворонской ЦРБ — женщина получила осколочное ранение мягких тканей предплечья.
При атаке в здании выбило окна и посекло фасад, повреждены две машины, которые были припаркованы рядом.
С 15 августа в Белгородской области действует режим ЧС федерального масштаба. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. Его установили после того, как 6 августа подразделения ВСУ вторглись на территорию Курской области.
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