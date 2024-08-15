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Вернувшиеся в Россию разведчики раскрыли подробности ареста - РИА Новости, 15.08.2024
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17:38 15.08.2024 (обновлено: 18:06 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/dultsevy-1966442256.html
Вернувшиеся в Россию разведчики раскрыли подробности ареста
Вернувшиеся в Россию разведчики раскрыли подробности ареста - РИА Новости, 15.08.2024
Вернувшиеся в Россию разведчики раскрыли подробности ареста
Российские разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы, которые вернулись в Россию в ходе обмена заключенными, рассказали, как были арестованы в Словении,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:38
2024-08-15T18:06
россия
словения
великобритания
владислав клюшин
роман селезнев
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы, которые вернулись в Россию в ходе обмена заключенными, рассказали, как были арестованы в Словении, сообщает "Российская газета"."Ворвались с двух сторон: одна группа в дверь, вторая — разбила стекло и проникла в квартиру. Это был серьезный силовой захват. Может, они надеялись, что застанут нас за каким-то серьезным делом, возьмут с поличным. Возможно, думали, что мы ведем какой-то сеанс. Ничего такого. Я работал за компьютером", — сообщил Артем Дульцев.Анна Дульцева считает, что их арест был организован при поддержке спецслужб Великобритании."Полагаю, для захвата выбрали точно назначенное время. Решение о нашем аресте было принято не только спецслужбами, оно стало решением политического руководства страны. Конечно, с подсказки англосаксов. Англичане в подобных случаях ведут себя очень активно. Особенно жестко действуют против нелегальной разведки", — уточнила она.При этом супруги заявили о том, что не сомневались в стремлении России оказать им помощь и вернуть их на родину."Все эти месяцы, мы ни минуты не сомневались, что Родина нас не забыла. Верили, что делалось все возможное, чтобы мы с детьми вернулись домой", — отметили разведчики.В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), который был приговорен к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину вменялось сотрудничество с российскими разведывательными ведомствами, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент Владимир Путин, он заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
https://ria.ru/20240808/naryshkin-1964803549.html
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россия, словения, великобритания, владислав клюшин, роман селезнев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом, безопасность
Россия, Словения, Великобритания, Владислав Клюшин, Роман Селезнев, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом, Безопасность
Вернувшиеся в Россию разведчики раскрыли подробности ареста

Вернувшиеся из Словении разведчики Дульцевы назвали свой арест политическим

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена
Президент Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Президент Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы, которые вернулись в Россию в ходе обмена заключенными, рассказали, как были арестованы в Словении, сообщает "Российская газета".
"Ворвались с двух сторон: одна группа в дверь, вторая — разбила стекло и проникла в квартиру. Это был серьезный силовой захват. Может, они надеялись, что застанут нас за каким-то серьезным делом, возьмут с поличным. Возможно, думали, что мы ведем какой-то сеанс. Ничего такого. Я работал за компьютером", — сообщил Артем Дульцев.
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Анна Дульцева считает, что их арест был организован при поддержке спецслужб Великобритании.
"Полагаю, для захвата выбрали точно назначенное время. Решение о нашем аресте было принято не только спецслужбами, оно стало решением политического руководства страны. Конечно, с подсказки англосаксов. Англичане в подобных случаях ведут себя очень активно. Особенно жестко действуют против нелегальной разведки", — уточнила она.
При этом супруги заявили о том, что не сомневались в стремлении России оказать им помощь и вернуть их на родину.
"Все эти месяцы, мы ни минуты не сомневались, что Родина нас не забыла. Верили, что делалось все возможное, чтобы мы с детьми вернулись домой", — отметили разведчики.
В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), который был приговорен к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину вменялось сотрудничество с российскими разведывательными ведомствами, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент Владимир Путин, он заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
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РоссияСловенияВеликобританияВладислав КлюшинРоман СелезневВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТООбмен заключенными между Россией и ЗападомБезопасность
 
 
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