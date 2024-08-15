Рейтинг@Mail.ru
Разведчица Дульцева рассказала, как ее готовили к работе за рубежом - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/dultseva-1966495498.html
Разведчица Дульцева рассказала, как ее готовили к работе за рубежом
Разведчица Дульцева рассказала, как ее готовили к работе за рубежом - РИА Новости, 15.08.2024
Разведчица Дульцева рассказала, как ее готовили к работе за рубежом
Разведчица-нелегал Анна Дульцева, вернувшаяся вместе с супругом и детьми в Россию в результате обмена, рассказала, что выдающийся разведчик Юрий Шевченко... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T22:38
2024-08-15T22:38
россия
аргентина
словения
юрий шевченко (герой россии)
владимир путин
владислав клюшин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
мархи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964252347_0:192:3162:1970_1920x0_80_0_0_9ea1c631c2a4dc7ee5041b01753a32f5.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Разведчица-нелегал Анна Дульцева, вернувшаяся вместе с супругом и детьми в Россию в результате обмена, рассказала, что выдающийся разведчик Юрий Шевченко помогал ей готовиться к работе за рубежом в качестве дизайнера. Как следует из открыто обнародованной информации, Артем и Анна Дульцевы работали за рубежом под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Они были арестованы в декабре 2022 года в Словении. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В интервью "Российской газете" Дульцева рассказала, что ей в процессе подготовки к работе за границей помогал Юрий Шевченко. "В Москве у меня были курсы дизайна, и Юрий Анатольевич как архитектор, художник, столько мне дал, так подготовил. Ведь там я была дизайнером", - отметила она. Согласно информации, обнародованной Службой внешней разведки (СВР) РФ, Юрий Шевченко (1939-2020) в 1963 году окончил факультет промышленного строительства МАрхИ по специальности "Архитектор". Он готовился стать профессиональным архитектором, но его пригласили в разведку. Шевченко, пройдя подготовку для работы с нелегальных позиций, с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовке агентуры, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic". По информации СВР, Шевченко, выполняя специальные задания в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и России. Закрытым указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года Шевченко было присвоено звание Героя России. Портрет Шевченко увековечен в бронзе на монументе российским разведчикам всех времен, установленном на территории штаб-квартиры СВР. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил Владимир Путин. Президент России заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
https://ria.ru/20240805/dultsevy-1964250358.html
https://ria.ru/20240805/dultseva-1964252935.html
https://ria.ru/20240805/dultsev--1964277478.html
россия
аргентина
словения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964252347_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e68a889c2a9b889540b47040c4758aef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аргентина, словения, юрий шевченко (герой россии), владимир путин, владислав клюшин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мархи, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Аргентина, Словения, Юрий Шевченко (герой России), Владимир Путин, Владислав Клюшин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), МАРХИ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Разведчица Дульцева рассказала, как ее готовили к работе за рубежом

Дульцева рассказала, что разведчик помогал ей готовиться к работе за рубежом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена
Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Разведчица-нелегал Анна Дульцева, вернувшаяся вместе с супругом и детьми в Россию в результате обмена, рассказала, что выдающийся разведчик Юрий Шевченко помогал ей готовиться к работе за рубежом в качестве дизайнера.
Как следует из открыто обнародованной информации, Артем и Анна Дульцевы работали за рубежом под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Они были арестованы в декабре 2022 года в Словении.
Дульцевы о разговоре с детьми - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Разведчики Дульцевы дали первое интервью после возвращения
5 августа, 18:36
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни.
В интервью "Российской газете" Дульцева рассказала, что ей в процессе подготовки к работе за границей помогал Юрий Шевченко.
«
"В Москве у меня были курсы дизайна, и Юрий Анатольевич как архитектор, художник, столько мне дал, так подготовил. Ведь там я была дизайнером", - отметила она.
Согласно информации, обнародованной Службой внешней разведки (СВР) РФ, Юрий Шевченко (1939-2020) в 1963 году окончил факультет промышленного строительства МАрхИ по специальности "Архитектор". Он готовился стать профессиональным архитектором, но его пригласили в разведку.
Граждане России, которые были освобождены в результате обмена, в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Разведчица Дульцева рассказала, почему заплакала, вернувшись в Россию
5 августа, 18:51
Шевченко, пройдя подготовку для работы с нелегальных позиций, с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовке агентуры, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic". По информации СВР, Шевченко, выполняя специальные задания в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и России.
Закрытым указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года Шевченко было присвоено звание Героя России. Портрет Шевченко увековечен в бронзе на монументе российским разведчикам всех времен, установленном на территории штаб-квартиры СВР.
В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил Владимир Путин. Президент России заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Разведчик Дульцев рассказал, кого одели в шлем и цветные штаны при обмене
5 августа, 21:53
 
РоссияАргентинаСловенияЮрий Шевченко (герой России)Владимир ПутинВладислав КлюшинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)МАРХИФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала