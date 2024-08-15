Разведчица Дульцева рассказала, как ее готовили к работе за рубежом
Дульцева рассказала, что разведчик помогал ей готовиться к работе за рубежом
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена
Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Разведчица-нелегал Анна Дульцева, вернувшаяся вместе с супругом и детьми в Россию в результате обмена, рассказала, что выдающийся разведчик Юрий Шевченко помогал ей готовиться к работе за рубежом в качестве дизайнера.
Разведчики Дульцевы дали первое интервью после возвращения
5 августа, 18:36
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни.
В интервью "Российской газете" Дульцева рассказала, что ей в процессе подготовки к работе за границей помогал Юрий Шевченко.
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"В Москве у меня были курсы дизайна, и Юрий Анатольевич как архитектор, художник, столько мне дал, так подготовил. Ведь там я была дизайнером", - отметила она.
Шевченко, пройдя подготовку для работы с нелегальных позиций, с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовке агентуры, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic". По информации СВР, Шевченко, выполняя специальные задания в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и России.
Закрытым указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года Шевченко было присвоено звание Героя России. Портрет Шевченко увековечен в бронзе на монументе российским разведчикам всех времен, установленном на территории штаб-квартиры СВР.
В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил Владимир Путин. Президент России заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.