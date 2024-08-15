Канцелярия Дуды отрицает причастность к подрыву "Северных потоков"
Госсекретарь канцелярии: Дуда ничего не знал о планах подрыва "Северных потоков"
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда . Архивное фото
ВАРШАВА, 15 авг - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда ничего не знал о планах подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил в эфире телеканала Polsat госсекретарь его канцелярии Войчех Колярский.
Ранее экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг в эфире телеканала Welt сказал, что между Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой, вероятно, существовала договоренность, благодаря которой операция украинских спецслужб по подрыву газопроводов "Северного потока" и "Северного потока 2" получила логистическую поддержку Варшавы.
"Всю эту информацию я получаю сейчас от вас", - сказал Колярский ведущему, задавшему ему вопрос о договоренностях Дуды и Зеленского.
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"Обо всем этом деле президент узнал, только когда мы получили европейский ордер на арест", - добавил он.
По словам Колярского, это дело ведет немецкая сторона.
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"Польша не знает деталей", - подчеркнул он.
Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. Газета Wall Street Journal сообщила, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание также писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.