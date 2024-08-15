https://ria.ru/20240815/dtp-1966446842.html
Во Владимирской области три человека погибли в ДТП
Во Владимирской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 15.08.2024
Во Владимирской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли, еще трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей во Владимирской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:53
2024-08-15T17:53
2024-08-15T17:53
происшествия
авто
владимирская область
александровский район
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РЯЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей во Владимирской области, сообщило УМВД по региону. Уточняется, что около 14.30 в Александровском районе произошло ДТП с погибшими в нем людьми. Предварительно, водитель легкового автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Lada. "В результате ДТП на месте погибли водители транспортных средств и один из пассажиров автомобиля Lada. Трое пострадавших в ДТП пассажиров автомобиля Lada доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240814/dtp-1966270251.html
владимирская область
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происшествия, авто, владимирская область, александровский район
Происшествия, Авто, Владимирская область, Александровский район
Во Владимирской области три человека погибли в ДТП
В ДТП во Владимирской области три человека погибли, еще трое пострадали