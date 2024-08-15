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Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Анапой
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Анапой - РИА Новости, 15.08.2024
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Анапой
Семь человек, в том числе четверо детей, госпитализированы в результате ДТП, в котором микроавтобус перевернулся под Анапой, тяжелых пациентов нет, сообщил... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:45
2024-08-15T15:45
2024-08-15T15:45
происшествия
анапа
краснодарский край
владикавказ
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КРАСНОДАР, 15 авг – РИА Новости. Семь человек, в том числе четверо детей, госпитализированы в результате ДТП, в котором микроавтобус перевернулся под Анапой, тяжелых пациентов нет, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. Volkswagen Transporter с 19 пассажирами, ехавший из Владикавказа в Анапу, перевернулся около 4 утра в районе анапского хутора Тарусино. За медицинской помощью обратились 7 человек. По предварительной версии, 56-летний водитель уснул за рулем, сообщал краевой главк МВД. "За медицинской помощью обратились 7 человек, в том числе 4 детей. Все госпитализированы. Состояние пациентов стабильное, не тяжелое. Всем оказывается необходимая лечебно-диагностическая помощь", - написал Филиппов в Telegram-канале.
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происшествия, анапа, краснодарский край, владикавказ
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Владикавказ
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Анапой
Состояние пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Анапой стабильное