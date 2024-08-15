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Расчет дронов уничтожил БМП и гексокоптер ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.08.2024
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07:33 15.08.2024 (обновлено: 08:47 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/dron-1966308313.html
Расчет дронов уничтожил БМП и гексокоптер ВСУ на Купянском направлении
Расчет дронов уничтожил БМП и гексокоптер ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.08.2024
Расчет дронов уничтожил БМП и гексокоптер ВСУ на Купянском направлении
Расчет группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ за несколько часов уничтожил БМП и гексокоптер "Баба-Яга" украинских... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T07:33
2024-08-15T08:47
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 авг - РИА Новости. Расчет группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ за несколько часов уничтожил БМП и гексокоптер "Баба-Яга" украинских военнослужащих, обеспечив продвижение пехоты российской армии на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора". Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой одного из самых результативных расчетов группировки. "Ночью мы летаем только по фактически выявленным целям, либо это гексокоптер типа "Баба-Яга", либо это ББМ (боевая бронированная машина – ред.). Близлежащая артиллерия, до которой можем дотянуться, также по ней работаем", - рассказал командир. По словам "Конторы", рекорд группы порядка 80 вылетов за дежурство. Он уточнил, что в связи с активностью расчетов БПЛА группировки "Запад" на купянском участке, ВСУ усилили противодействие средствами РЭБ. "Сейчас сработал РЭБ, немножко на подлете нас подглушило, но зато часом ранее нам удалось поразить ББМ противника, это предположительна была БМП-2… так что пока у нас 1:1 счет получается", - пояснил "Контора". Также, при следующем вылете при помощи FPV-дрона расчету удалось протаранить и сбить "Бабу-Ягу" украинских силовиков, мешавшей продвижению пехоты группировки на одном из участков.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html
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Боевая работа расчета группы "Контора"
Расчет FPV-дронов группы "Контора" за несколько часов поразил БМП и "Бабу-Ягу" противника, мешавших продвижению российских сил на купянском участке фронта. За работой одного из самых результативных расчетов группировки "Запад" наблюдал корреспондент РИА Новости.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Расчет дронов уничтожил БМП и гексокоптер ВСУ на Купянском направлении

Расчет группы "Контора" уничтожил БМП и гексокоптер "Баба-Яга" ВСУ под Купянском

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 авг - РИА Новости. Расчет группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ за несколько часов уничтожил БМП и гексокоптер "Баба-Яга" украинских военнослужащих, обеспечив продвижение пехоты российской армии на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора".
Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой одного из самых результативных расчетов группировки.
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"Ночью мы летаем только по фактически выявленным целям, либо это гексокоптер типа "Баба-Яга", либо это ББМ (боевая бронированная машина – ред.). Близлежащая артиллерия, до которой можем дотянуться, также по ней работаем", - рассказал командир.
По словам "Конторы", рекорд группы порядка 80 вылетов за дежурство. Он уточнил, что в связи с активностью расчетов БПЛА группировки "Запад" на купянском участке, ВСУ усилили противодействие средствами РЭБ.
"Сейчас сработал РЭБ, немножко на подлете нас подглушило, но зато часом ранее нам удалось поразить ББМ противника, это предположительна была БМП-2… так что пока у нас 1:1 счет получается", - пояснил "Контора".
Также, при следующем вылете при помощи FPV-дрона расчету удалось протаранить и сбить "Бабу-Ягу" украинских силовиков, мешавшей продвижению пехоты группировки на одном из участков.
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