https://ria.ru/20240815/dolina-1966395444.html

Курьер, забиравшая деньги у Долиной, думала, что помогает ФСБ

Курьер, забиравшая деньги у Долиной, думала, что помогает ФСБ - РИА Новости, 15.08.2024

Курьер, забиравшая деньги у Долиной, думала, что помогает ФСБ

Арестованная по делу об афере с имуществом и сбережениями певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова призналась на допросе, что не понимала, что участвует в... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:33

2024-08-15T14:33

2024-08-15T14:33

происшествия

москва

лариса долина

ирина волк

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Арестованная по делу об афере с имуществом и сбережениями певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова призналась на допросе, что не понимала, что участвует в афере, думала, что помогает правоохранительным органам, видео допроса опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Как следует из кадров допроса, Цырульниковой поступили звонки якобы от представителей правоохранительных органов, в том числе "от органов ФСБ". Они говорили, что помогают женщине защитить ее сведения, которые "утекли в какую-то нехорошую сторону". Цырульникова утверждает, что аферисты много знали и про нее, и про ее детей. "Поэтому никакого подозрения, что это мошенники, что я в какой-то махинации участвую, у меня не было", - сказала она. "В один из дней мне вот эта работник органов позвонила и сказала, что у меня для вас есть небольшой подарок… Говорит, что у меня будет для вас сюрприз с очень известным человеком. Вы готовы встретиться? И к вам будет одна небольшая просьба. И я, естественно, да, говорю. Я приехала. Это действительно была Лариса Долина", - рассказала Цырульникова. По ее словам, мошенники рассказали, что у Долиной есть финансовые сложности и ведется расследование. "А так как вы человек нейтральный, мы не хотим (брать – ред.) никого с работы, потому что ведется вот это закрытое расследование. Не могли бы вы сделать для нас небольшую услугу, забрать у нее сумку. Мы с ней (с Долиной – ред.) поздоровались, она отдала мне большой пакет. Я была приятно удивлена, что это была Лариса Долина. Я забрала большой пакет и проследовала в машину", - пояснила обвиняемая. Далее, сообщила она, ее отвезли в некий офис, где оформили крипто-кошелек, перевели туда деньги, а потом отправили "еще куда-то". Цырульникова была арестована по делу об афере с продажей квартиры Долиной более чем на 200 миллионов рублей 13 августа. Женщине вменяются совершение мошенничества в особо крупном размере. Цырульникова обжаловала арест. Жалоба зарегистрирована в Хамовническом районном суде. Согласно опубликованной информации, в августе в полицию обратилась москвичка, что она получила ряд телефонных звонков от якобы сотрудников правоохранительных органов, которые хотели предотвратить совершаемые в отношении нее мошеннические действия. Женщина перевела имеющиеся сбережения на подконтрольные счета мошенников, после чего осуществила операции с недвижимостью, принадлежащей ей на праве собственности, также переведя полученные денежные средства на подконтрольные мошенникам счета. Кроме того, потерпевшая передавала злоумышленникам наличные денежные средства через курьера. На жилое помещение судом по ходатайству следователя был наложен арест. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что жертвой аферистов стала Долина. По информации прокуратуры Москвы, с апреля по июль телефонные аферисты "обрабатывали" потерпевшую.

https://ria.ru/20240813/dolina-1966012472.html

https://ria.ru/20240813/dolina-1966033843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, лариса долина, ирина волк