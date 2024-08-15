https://ria.ru/20240815/dokhod-1966395926.html

Доход Совкомбанка от покупки "Хоум банка" составил 16 млрд рублей

Доход Совкомбанка от покупки "Хоум банка" составил 16 млрд рублей - РИА Новости, 15.08.2024

Доход Совкомбанка от покупки "Хоум банка" составил 16 млрд рублей

Доход Совкомбанка от приобретения "Хоум банка" составил 16 миллиардов рублей, новые акции будут выпущены в первом квартале 2025 года, а не в текущем году, как... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:03

2024-08-15T15:03

2024-08-15T15:03

россия

совкомбанк

банки

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Доход Совкомбанка от приобретения "Хоум банка" составил 16 миллиардов рублей, новые акции будут выпущены в первом квартале 2025 года, а не в текущем году, как предполагалось ранее, заявила кредитная организация. "Суммарный доход от выгодного приобретения "Хоум банка" составил 16 миллиардов рублей с учетом "резервов первого дня", - сообщил банк. "Для закрытия сделки Совкомбанк выпустит новые акции в первом квартале 2025 года (ранее предполагался выпуск в 2024 году) с продлением обязательства, связанного с ограничением на отчуждение акций банка для бывших владельцев "Хоум банка" на шесть месяцев с момента получения новых акций", - указывается в сообщении. Также банк отметил, что интеграция "Хоум банка" проходит в соответствии с планом. За несколько месяцев с апреля был проведен ребрендинг офисов "Хоум банка", сформирована "целевая ИТ-структура", осуществлен "бесшовный перевод" заемщиков в Совкомбанк и проведена "оптимизация затрат на 60%". Совкомбанк в феврале объявил о намерении до конца года приобрести "Хоум банк". При этом первым этапом предполагалось покупка 51% акций "Хоум банка" за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала, а на втором этапе Совкомбанк собирался приобрести оставшиеся 49%, с оплатой денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов. Но в начале июля банк объявил, что ранее предложенная структура приобретения изменена и не будет одобрена на назначенном на 1 августа внеочередном собрании акционеров банка. Кроме того, оценка "Хоум банка" была снижена на 13%, а оценка одной акции Совкомбанка снизилась на 10%, до 15,69 рубля. Пояснялось, что пересмотр цен более выгоден акционерам Совкомбанка, а структура сделки изменена таким образом, чтобы оптимизировать и ускорить процесс интеграции "Хоум банка" в Совкомбанк. В начале августа акционеры Совкомбанка отменили свое майское решение о дополнительном выпуске акций на более чем 117 миллионов рублей в рамках приобретения "Хоум банка". Для одобрения новой структуры будет назначено другое собрание акционеров.

https://ria.ru/20240726/banki-1962239320.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, совкомбанк, банки