Делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по Газе
Делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по прекращению огня в Газе
© Фото : предоставлено Qatar TourismВид на город Доха
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Вид на город Доха. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников, первый раунд переговоров должен начаться в 17.00 (совпадает с мск), сообщил РИА Новости советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
"Израильская делегация приземлилась в Дохе. Официально переговоры стартуют в 17.00. Планируется, что переговоры будут длиться один день, но если возникнет необходимость, то продлятся еще день или два", - заявил он.
МИД Израиля призвал Катар добиться освобождения заложников ХАМАС
24 октября 2023, 20:42
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.