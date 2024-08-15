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Делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по Газе - РИА Новости, 15.08.2024
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16:15 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/doha-1966422201.html
Делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по Газе
Делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по Газе - РИА Новости, 15.08.2024
Делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по Газе
Делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников, первый раунд переговоров должен начаться в 17.00... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:15
2024-08-15T16:15
в мире
израиль
доха
рафах (провинция)
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников, первый раунд переговоров должен начаться в 17.00 (совпадает с мск), сообщил РИА Новости советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман. "Израильская делегация приземлилась в Дохе. Официально переговоры стартуют в 17.00. Планируется, что переговоры будут длиться один день, но если возникнет необходимость, то продлятся еще день или два", - заявил он. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231024/osvobozhdenie-1905033939.html
https://ria.ru/20240305/khamas-1931125093.html
израиль
доха
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в мире, израиль, доха, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Доха, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по Газе

Делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по прекращению огня в Газе

© Фото : предоставлено Qatar TourismВид на город Доха
Вид на город Доха - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Вид на город Доха. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников, первый раунд переговоров должен начаться в 17.00 (совпадает с мск), сообщил РИА Новости советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
"Израильская делегация приземлилась в Дохе. Официально переговоры стартуют в 17.00. Планируется, что переговоры будут длиться один день, но если возникнет необходимость, то продлятся еще день или два", - заявил он.
Эли Коэн - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
МИД Израиля призвал Катар добиться освобождения заложников ХАМАС
24 октября 2023, 20:42
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Дым на месте взрыва на востоке города Хан-Юнис в Газе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Египет и Катар призывают ХАМАС предоставить список заложников, пишут СМИ
5 марта, 03:44
 
В миреИзраильДохаРафах (провинция)ХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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