https://ria.ru/20240815/doha-1966422201.html

Делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по Газе

Делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по Газе - РИА Новости, 15.08.2024

Делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по Газе

Делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников, первый раунд переговоров должен начаться в 17.00... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:15

2024-08-15T16:15

2024-08-15T16:15

в мире

израиль

доха

рафах (провинция)

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831864699_0:240:2488:1640_1920x0_80_0_0_2c96efb8145b73366d1983e3e584e6a7.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Делегация Израиля прибыла в Доху на переговоры по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников, первый раунд переговоров должен начаться в 17.00 (совпадает с мск), сообщил РИА Новости советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман. "Израильская делегация приземлилась в Дохе. Официально переговоры стартуют в 17.00. Планируется, что переговоры будут длиться один день, но если возникнет необходимость, то продлятся еще день или два", - заявил он. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231024/osvobozhdenie-1905033939.html

https://ria.ru/20240305/khamas-1931125093.html

израиль

доха

рафах (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, доха, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году