https://ria.ru/20240815/deripaska-1966479924.html

Фонд Дерипаски эвакуировал 300 человек из районов Курской области

Фонд Дерипаски эвакуировал 300 человек из районов Курской области - РИА Новости, 15.08.2024

Фонд Дерипаски эвакуировал 300 человек из районов Курской области

Фонд "Вольное Дело", основанный российским бизнесмен Олегом Дерипаской, эвакуировал 300 человек из опасных районов Курской области в Подмосковье и разместил в... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T20:24

2024-08-15T20:24

2024-08-15T20:24

общество

курская область

россия

московская область (подмосковье)

олег дерипаска

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881094266_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_c199582fe8470446e080be40bbfe66f2.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Фонд "Вольное Дело", основанный российским бизнесмен Олегом Дерипаской, эвакуировал 300 человек из опасных районов Курской области в Подмосковье и разместил в пансионате, также готовится эвакуация новых групп людей в Краснодарский край, Нижегородскую и Тверскую области, сообщил фонд. "Промышленник Олег Дерипаска эвакуировал 300 человек из опасных районов Курской области... Среди эвакуированных — жители Беловского, Суджанского, Кореневского, Глушковского, Рыльского и других районов Курской области. Всех приехавших разместили в корпусах подмосковного пансионата с трехразовым питанием. Каждому оказывается медицинская и психологическая помощь, выделяются средства на покупку предметов первой необходимости. С детьми работают педагоги, психологи и вожатые, для них организована отдельная программа", - говорится в сообщении. Фонд поддержки социальных инноваций "Вольное Дело" продолжает оказывать помощь жителям Курской области и формирует еще несколько групп людей, которые в ближайшее время отправятся в Нижний Новгород, Тверь и Усть-Лабинск. Всего при поддержке Дерипаски помощь получат около 1 тысячи семей. Фонд также направил гуманитарную помощь в пункты временного размещения жителей Курской области: продовольствие и предметы первой необходимости. "Вольное Дело" решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России. При поддержке фонда реализованы сотни проектов в российских регионах, оказана помощь тысячам ученых, врачей, преподавателей и студентов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/evakuatsiya-1966399798.html

https://ria.ru/20240815/sovet-1966456002.html

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, курская область, россия, московская область (подмосковье), олег дерипаска, вооруженные силы украины