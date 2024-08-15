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Фонд Дерипаски эвакуировал 300 человек из районов Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
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20:24 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/deripaska-1966479924.html
Фонд Дерипаски эвакуировал 300 человек из районов Курской области
Фонд Дерипаски эвакуировал 300 человек из районов Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Фонд Дерипаски эвакуировал 300 человек из районов Курской области
Фонд "Вольное Дело", основанный российским бизнесмен Олегом Дерипаской, эвакуировал 300 человек из опасных районов Курской области в Подмосковье и разместил в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T20:24
2024-08-15T20:24
общество
курская область
россия
московская область (подмосковье)
олег дерипаска
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Фонд "Вольное Дело", основанный российским бизнесмен Олегом Дерипаской, эвакуировал 300 человек из опасных районов Курской области в Подмосковье и разместил в пансионате, также готовится эвакуация новых групп людей в Краснодарский край, Нижегородскую и Тверскую области, сообщил фонд. "Промышленник Олег Дерипаска эвакуировал 300 человек из опасных районов Курской области... Среди эвакуированных — жители Беловского, Суджанского, Кореневского, Глушковского, Рыльского и других районов Курской области. Всех приехавших разместили в корпусах подмосковного пансионата с трехразовым питанием. Каждому оказывается медицинская и психологическая помощь, выделяются средства на покупку предметов первой необходимости. С детьми работают педагоги, психологи и вожатые, для них организована отдельная программа", - говорится в сообщении. Фонд поддержки социальных инноваций "Вольное Дело" продолжает оказывать помощь жителям Курской области и формирует еще несколько групп людей, которые в ближайшее время отправятся в Нижний Новгород, Тверь и Усть-Лабинск. Всего при поддержке Дерипаски помощь получат около 1 тысячи семей. Фонд также направил гуманитарную помощь в пункты временного размещения жителей Курской области: продовольствие и предметы первой необходимости. "Вольное Дело" решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России. При поддержке фонда реализованы сотни проектов в российских регионах, оказана помощь тысячам ученых, врачей, преподавателей и студентов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/evakuatsiya-1966399798.html
https://ria.ru/20240815/sovet-1966456002.html
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курская область
россия
московская область (подмосковье)
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общество, курская область, россия, московская область (подмосковье), олег дерипаска, вооруженные силы украины
Общество, Курская область, Россия, Московская область (Подмосковье), Олег Дерипаска, Вооруженные силы Украины
Фонд Дерипаски эвакуировал 300 человек из районов Курской области

Фонд "Вольное Дело" эвакуировал 300 человек из опасных районов Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОснователь фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска
Основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Фонд "Вольное Дело", основанный российским бизнесмен Олегом Дерипаской, эвакуировал 300 человек из опасных районов Курской области в Подмосковье и разместил в пансионате, также готовится эвакуация новых групп людей в Краснодарский край, Нижегородскую и Тверскую области, сообщил фонд.
"Промышленник Олег Дерипаска эвакуировал 300 человек из опасных районов Курской области... Среди эвакуированных — жители Беловского, Суджанского, Кореневского, Глушковского, Рыльского и других районов Курской области. Всех приехавших разместили в корпусах подмосковного пансионата с трехразовым питанием. Каждому оказывается медицинская и психологическая помощь, выделяются средства на покупку предметов первой необходимости. С детьми работают педагоги, психологи и вожатые, для них организована отдельная программа", - говорится в сообщении.
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Фонд поддержки социальных инноваций "Вольное Дело" продолжает оказывать помощь жителям Курской области и формирует еще несколько групп людей, которые в ближайшее время отправятся в Нижний Новгород, Тверь и Усть-Лабинск. Всего при поддержке Дерипаски помощь получат около 1 тысячи семей. Фонд также направил гуманитарную помощь в пункты временного размещения жителей Курской области: продовольствие и предметы первой необходимости.
"Вольное Дело" решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России. При поддержке фонда реализованы сотни проектов в российских регионах, оказана помощь тысячам ученых, врачей, преподавателей и студентов.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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ОбществоКурская областьРоссияМосковская область (Подмосковье)Олег ДерипаскаВооруженные силы Украины
 
 
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