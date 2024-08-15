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В квартире в Москве, где проходили обыски, живет семья топ-менеджера ГПК - РИА Новости, 15.08.2024
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04:40 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/delo-1966299511.html
В квартире в Москве, где проходили обыски, живет семья топ-менеджера ГПК
В квартире в Москве, где проходили обыски, живет семья топ-менеджера ГПК - РИА Новости, 15.08.2024
В квартире в Москве, где проходили обыски, живет семья топ-менеджера ГПК
В квартире в Новой Москве, где проходили обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для российской армии, живет семья топ-менеджера АО "Грязинский пищевой... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T04:40
2024-08-15T04:40
происшествия
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россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В квартире в Новой Москве, где проходили обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для российской армии, живет семья топ-менеджера АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиры Смирновой, которая арестована в рамках расследования дела, выяснил корреспондент РИА Новости, пообщавшись с жильцами дома. Обыски, как сообщалось ранее, прошли еще в апреле. Согласно имеющимся данным, следствие настаивало на обысках, поскольку "по данному адресу могли находиться предметы, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела". По словам одной из соседок, квартира принадлежит Эльвире Смирновой больше 10 лет. На данный момент, по ее словам, там сейчас живет ее сын. "Сын все время с ней жил… сейчас он уехал загород", - рассказала она. Жильцы также рассказали, что слышали о проведении обысков. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний.
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происшествия, москва, россия, дело экс-замминистра обороны булгакова
Происшествия, Москва, Россия, Дело экс-замминистра обороны Булгакова
В квартире в Москве, где проходили обыски, живет семья топ-менеджера ГПК

В квартире, где прошли обыски по делу о сухпайках, живет семья фигурантки дела

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Эльвира Смирнова в Басманном суде Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Эльвира Смирнова в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Эльвира Смирнова в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В квартире в Новой Москве, где проходили обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для российской армии, живет семья топ-менеджера АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиры Смирновой, которая арестована в рамках расследования дела, выяснил корреспондент РИА Новости, пообщавшись с жильцами дома.
Обыски, как сообщалось ранее, прошли еще в апреле. Согласно имеющимся данным, следствие настаивало на обысках, поскольку "по данному адресу могли находиться предметы, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела".
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По словам одной из соседок, квартира принадлежит Эльвире Смирновой больше 10 лет. На данный момент, по ее словам, там сейчас живет ее сын.
"Сын все время с ней жил… сейчас он уехал загород", - рассказала она. Жильцы также рассказали, что слышали о проведении обысков.
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний.
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