https://ria.ru/20240815/challenger-1966397972.html

"Сгорают дотла". В "Ростехе" оценили британские танки Challenger

"Сгорают дотла". В "Ростехе" оценили британские танки Challenger - РИА Новости, 15.08.2024

"Сгорают дотла". В "Ростехе" оценили британские танки Challenger

Конструкция британских танков Challenger не соответствует условиям современных боёв, поэтому они, поражённые дронами-камикадзе, сгорают дотла, заявили в четверг РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:43

2024-08-15T14:43

2024-08-15T14:43

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украина

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сергей лавров

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Конструкция британских танков Challenger не соответствует условиям современных боёв, поэтому они, поражённые дронами-камикадзе, сгорают дотла, заявили в четверг в "Ростехе". "Вскоре после оценки Ростехом "нулевых" качеств британских танков, в зоне боевых действий "засветились" "Челленджеры". Причем на кадрах, подтверждающих их низкую живучесть. Видео с БПЛА показывает, что один дрон-камикадзе сжег машину дотла. Главная причина: конструкция и защита этих танков не отвечает условиям современного поля боя. Можно сказать: как в "Челленджер", друзья, вы ни садитесь, как боевая единица не годитесь", - говорится в Telegram-канале госкорпорации. Ранее первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в интервью РИА Новости сообщил, что англичане быстро убрали танки "Челленджер" с Украины, разочаровавшись в качествах своей бронетехники после первых же боев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240512/abrams-1945322737.html

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технологии, украина, россия, киев, владимир артяков, сергей лавров, ростех, нато, форум "армия — 2024"