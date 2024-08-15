https://ria.ru/20240815/buterbrodeks-1966314650.html
"Бутербродекс" во второй половине июля снизился на 1,4 пункта
"Бутербродекс" во второй половине июля снизился на 1,4 пункта - РИА Новости, 15.08.2024
"Бутербродекс" во второй половине июля снизился на 1,4 пункта
"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине июля снизился на... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T08:54
2024-08-15T08:54
2024-08-15T08:54
экономика
россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине июля снизился на 1,4 пункта и составил 132,3 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. Так, с 16 по 31 июля средний чек вырос по ветчине (на 3%, до 208 рублей) и сливочному маслу (на 1,1%, до 181 рубля). Снизился он по огурцам (на 10,3%, до 104 рублей), кофе (на 2,5%, до 197 рублей) и сыру (на 0,9%, до 210 рублей). На прежнем уровне средний чек остался по сахару (70 рублей) и батону (41 рубль). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом снизился на 1,4 пункта - до 132,3 пункта.
https://ria.ru/20240724/rosstat-1961795274.html
https://ria.ru/20240811/sbor-1965454611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
"Бутербродекс" во второй половине июля снизился на 1,4 пункта
"Индекс кофе с бутербродом" во второй половине июля снизился на 1,4 пункта
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине июля снизился на 1,4 пункта и составил 132,3 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
Так, с 16 по 31 июля средний чек вырос по ветчине (на 3%, до 208 рублей) и сливочному маслу (на 1,1%, до 181 рубля). Снизился он по огурцам (на 10,3%, до 104 рублей), кофе (на 2,5%, до 197 рублей) и сыру (на 0,9%, до 210 рублей). На прежнем уровне средний чек остался по сахару (70 рублей) и батону (41 рубль).
Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом снизился на 1,4 пункта - до 132,3 пункта.