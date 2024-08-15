https://ria.ru/20240815/burtseva-1966361431.html

Суд в Эстонии оставил под стражей журналистку Бурцеву

Суд в Эстонии оставил под стражей журналистку Бурцеву - РИА Новости, 15.08.2024

Суд в Эстонии оставил под стражей журналистку Бурцеву

Харьюский уездный суд в Эстонии отклонил ходатайство защиты и оставил под стражей журналистку Светлану Бурцеву, сотрудничавшую с интернет-изданием Baltnews,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:20

2024-08-15T12:20

2024-08-15T12:35

эстония

в мире

елена бурцева

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Харьюский уездный суд в Эстонии отклонил ходатайство защиты и оставил под стражей журналистку Светлану Бурцеву, сотрудничавшую с интернет-изданием Baltnews, сообщило СМИ в Telegram-канале.В начале августа эстонские СМИ сообщали, что власти Эстонии предъявили Бурцевой обвинения в госизмене и нарушении санкций. На предварительном заседании 6 августа стороны договорились начать рассмотрение дела по существу с 1 ноября. Отмечается, что Бурцева находится под стражей с 1 марта."В Эстонии журналистку Светлану Бурцеву оставили под стражей. Харьюский уездный суд отклонил ходатайство адвоката о возврате обвинительного заключения в прокуратуру", - говорится в сообщении Baltnews.Как ранее сообщали СМИ, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки было отклонено.

https://ria.ru/20240807/burtseva-1964600634.html

https://ria.ru/20240807/burtseva-1964648699.html

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

эстония, в мире, елена бурцева