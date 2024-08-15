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Суд в Эстонии оставил под стражей журналистку Бурцеву - РИА Новости, 15.08.2024
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12:20 15.08.2024 (обновлено: 12:35 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/burtseva-1966361431.html
Суд в Эстонии оставил под стражей журналистку Бурцеву
Суд в Эстонии оставил под стражей журналистку Бурцеву - РИА Новости, 15.08.2024
Суд в Эстонии оставил под стражей журналистку Бурцеву
Харьюский уездный суд в Эстонии отклонил ходатайство защиты и оставил под стражей журналистку Светлану Бурцеву, сотрудничавшую с интернет-изданием Baltnews,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:20
2024-08-15T12:35
эстония
в мире
елена бурцева
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Харьюский уездный суд в Эстонии отклонил ходатайство защиты и оставил под стражей журналистку Светлану Бурцеву, сотрудничавшую с интернет-изданием Baltnews, сообщило СМИ в Telegram-канале.В начале августа эстонские СМИ сообщали, что власти Эстонии предъявили Бурцевой обвинения в госизмене и нарушении санкций. На предварительном заседании 6 августа стороны договорились начать рассмотрение дела по существу с 1 ноября. Отмечается, что Бурцева находится под стражей с 1 марта."В Эстонии журналистку Светлану Бурцеву оставили под стражей. Харьюский уездный суд отклонил ходатайство адвоката о возврате обвинительного заключения в прокуратуру", - говорится в сообщении Baltnews.Как ранее сообщали СМИ, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки было отклонено.
https://ria.ru/20240807/burtseva-1964600634.html
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эстония, в мире, елена бурцева
Эстония, В мире, Елена Бурцева
Суд в Эстонии оставил под стражей журналистку Бурцеву

Суд в Эстонии оставил под стражей журналистку Бурцеву, писавшую для Baltnews

© Фото опубликовано на сайте Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежомЖурналистка Светлана Бурцева
Журналистка Светлана Бурцева - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото опубликовано на сайте Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом
Журналистка Светлана Бурцева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Харьюский уездный суд в Эстонии отклонил ходатайство защиты и оставил под стражей журналистку Светлану Бурцеву, сотрудничавшую с интернет-изданием Baltnews, сообщило СМИ в Telegram-канале.
В начале августа эстонские СМИ сообщали, что власти Эстонии предъявили Бурцевой обвинения в госизмене и нарушении санкций. На предварительном заседании 6 августа стороны договорились начать рассмотрение дела по существу с 1 ноября. Отмечается, что Бурцева находится под стражей с 1 марта.
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Дело против журналистки Бурцевой сфабриковано, заявили в МИД
7 августа, 11:55
"В Эстонии журналистку Светлану Бурцеву оставили под стражей. Харьюский уездный суд отклонил ходатайство адвоката о возврате обвинительного заключения в прокуратуру", - говорится в сообщении Baltnews.
Как ранее сообщали СМИ, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки было отклонено.
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