Суд в Эстонии оставил под стражей журналистку Бурцеву
Суд в Эстонии оставил под стражей журналистку Бурцеву, писавшую для Baltnews
© Фото опубликовано на сайте Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежомЖурналистка Светлана Бурцева
Журналистка Светлана Бурцева. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Харьюский уездный суд в Эстонии отклонил ходатайство защиты и оставил под стражей журналистку Светлану Бурцеву, сотрудничавшую с интернет-изданием Baltnews, сообщило СМИ в Telegram-канале.
В начале августа эстонские СМИ сообщали, что власти Эстонии предъявили Бурцевой обвинения в госизмене и нарушении санкций. На предварительном заседании 6 августа стороны договорились начать рассмотрение дела по существу с 1 ноября. Отмечается, что Бурцева находится под стражей с 1 марта.
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"В Эстонии журналистку Светлану Бурцеву оставили под стражей. Харьюский уездный суд отклонил ходатайство адвоката о возврате обвинительного заключения в прокуратуру", - говорится в сообщении Baltnews.
Как ранее сообщали СМИ, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки было отклонено.