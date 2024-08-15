https://ria.ru/20240815/britaniya-1966308825.html

Посол прокомментировал высылку военного атташе России из Британии

Посол прокомментировал высылку военного атташе России из Британии - РИА Новости, 15.08.2024

Посол прокомментировал высылку военного атташе России из Британии

Недавние недружественные меры, введённые в отношении России предыдущим правительством Британии, были приняты ради набора политических очков в преддверии... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T07:37

2024-08-15T07:37

2024-08-15T07:37

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Недавние недружественные меры, введённые в отношении России предыдущим правительством Британии, были приняты ради набора политических очков в преддверии всеобщих выборов, причем руководство пошло на это в ущерб своей же стране, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. В мае власти Британии сообщили о высылке из страны военного атташе РФ, снятии дипломатического статуса с ряда объектов недвижимости, принадлежащих России, а также о введении новых ограничений на получение россиянами дипломатических виз. "Перечисленные недружественные шаги были приняты предыдущим правительством Британии под нелепым предлогом во многом ради набора политических очков в преддверии выборов. Безусловно, они осложнили нашу деятельность, но при этом совершены здешними властями в первую очередь в ущерб интересам своей же страны", - сказал российский дипломат. Говоря о высылке военного атташе, посол напомнил, что Россия оперативно ответила аналогичным шагом в отношении представителя британских вооруженных сил в Москве. По словам Келина, Британия не могла не предвидеть "зеркальный" ответ РФ и намеренно пошла на такой шаг. "Лондон… сознательно пошел на подрыв каналов военно-дипломатического диалога в период беспрецедентной эскалации военно-политической напряженности в Европе", - заявил глава российской дипмиссии. Посол отметил, что новое правительство Британии имеет шанс не повторять ошибки предшественников, однако "готовности их исправлять мы не видим". Всеобщие выборы прошли в Великобритании 4 июля. По их итогам лейбористы получили абсолютное большинство в парламенте и сместили правящих ранее консерваторов.

https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html

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