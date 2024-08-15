https://ria.ru/20240815/britaniya-1966308825.html
Посол прокомментировал высылку военного атташе России из Британии
Посол прокомментировал высылку военного атташе России из Британии - РИА Новости, 15.08.2024
Посол прокомментировал высылку военного атташе России из Британии
Недавние недружественные меры, введённые в отношении России предыдущим правительством Британии, были приняты ради набора политических очков в преддверии... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T07:37
2024-08-15T07:37
2024-08-15T07:37
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Недавние недружественные меры, введённые в отношении России предыдущим правительством Британии, были приняты ради набора политических очков в преддверии всеобщих выборов, причем руководство пошло на это в ущерб своей же стране, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. В мае власти Британии сообщили о высылке из страны военного атташе РФ, снятии дипломатического статуса с ряда объектов недвижимости, принадлежащих России, а также о введении новых ограничений на получение россиянами дипломатических виз. "Перечисленные недружественные шаги были приняты предыдущим правительством Британии под нелепым предлогом во многом ради набора политических очков в преддверии выборов. Безусловно, они осложнили нашу деятельность, но при этом совершены здешними властями в первую очередь в ущерб интересам своей же страны", - сказал российский дипломат. Говоря о высылке военного атташе, посол напомнил, что Россия оперативно ответила аналогичным шагом в отношении представителя британских вооруженных сил в Москве. По словам Келина, Британия не могла не предвидеть "зеркальный" ответ РФ и намеренно пошла на такой шаг. "Лондон… сознательно пошел на подрыв каналов военно-дипломатического диалога в период беспрецедентной эскалации военно-политической напряженности в Европе", - заявил глава российской дипмиссии. Посол отметил, что новое правительство Британии имеет шанс не повторять ошибки предшественников, однако "готовности их исправлять мы не видим". Всеобщие выборы прошли в Великобритании 4 июля. По их итогам лейбористы получили абсолютное большинство в парламенте и сместили правящих ранее консерваторов.
https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html
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в мире, россия, лондон, москва, андрей келин, великобритания
В мире, Россия, Лондон, Москва, Андрей Келин, Великобритания
Посол прокомментировал высылку военного атташе России из Британии
Посол Келин: Британия пошла на недружественные меры ради политических очков
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Недавние недружественные меры, введённые в отношении России предыдущим правительством Британии, были приняты ради набора политических очков в преддверии всеобщих выборов, причем руководство пошло на это в ущерб своей же стране, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
В мае власти Британии сообщили о высылке из страны военного атташе РФ, снятии дипломатического статуса с ряда объектов недвижимости, принадлежащих России, а также о введении новых ограничений на получение россиянами дипломатических виз.
"Перечисленные недружественные шаги были приняты предыдущим правительством Британии под нелепым предлогом во многом ради набора политических очков в преддверии выборов. Безусловно, они осложнили нашу деятельность, но при этом совершены здешними властями в первую очередь в ущерб интересам своей же страны", - сказал российский дипломат.
Говоря о высылке военного атташе, посол напомнил, что Россия оперативно ответила аналогичным шагом в отношении представителя британских вооруженных сил в Москве
. По словам Келина, Британия не могла не предвидеть "зеркальный" ответ РФ и намеренно пошла на такой шаг.
"Лондон… сознательно пошел на подрыв каналов военно-дипломатического диалога в период беспрецедентной эскалации военно-политической напряженности в Европе", - заявил глава российской дипмиссии.
Посол отметил, что новое правительство Британии имеет шанс не повторять ошибки предшественников, однако "готовности их исправлять мы не видим".
Всеобщие выборы прошли в Великобритании
4 июля. По их итогам лейбористы получили абсолютное большинство в парламенте и сместили правящих ранее консерваторов.