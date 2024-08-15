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Британия пыталась вербовать российских дипломатов, заявил посол в Лондоне
Британия пыталась вербовать российских дипломатов, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 15.08.2024
Британия пыталась вербовать российских дипломатов, заявил посол в Лондоне
Спецслужбы Великобритании предпринимали попытки вербовать или запугивать дипломатов российского посольства в Лондоне, это неприемлемо, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T05:50
2024-08-15T05:50
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Спецслужбы Великобритании предпринимали попытки вербовать или запугивать дипломатов российского посольства в Лондоне, это неприемлемо, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Вынужден констатировать, что такие случаи бывают. Это, конечно, неприемлемо. Мы ставим соответствующие эпизоды на вид британским властям", - сказал российский дипломат. Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявил РИА Новости, что США пытаются вербовать российских дипломатов. По его словам, речь идёт о массовой рассылке вербовочных предложений на личные телефоны и провокационных подходах к сотрудникам в публичных местах.
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в мире, сша, андрей келин, анатолий антонов, лондон
В мире, США, Андрей Келин, Анатолий Антонов, Лондон
Британия пыталась вербовать российских дипломатов, заявил посол в Лондоне
Посол Келин: спецслужбы Британии пытались запугивать российских дипломатов
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Спецслужбы Великобритании предпринимали попытки вербовать или запугивать дипломатов российского посольства в Лондоне, это неприемлемо, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Вынужден констатировать, что такие случаи бывают. Это, конечно, неприемлемо. Мы ставим соответствующие эпизоды на вид британским властям", - сказал российский дипломат.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявил РИА Новости, что США пытаются вербовать российских дипломатов. По его словам, речь идёт о массовой рассылке вербовочных предложений на личные телефоны и провокационных подходах к сотрудникам в публичных местах.