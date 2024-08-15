https://ria.ru/20240815/britaniya-1966302250.html

Британия пыталась вербовать российских дипломатов, заявил посол в Лондоне

Британия пыталась вербовать российских дипломатов, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 15.08.2024

Британия пыталась вербовать российских дипломатов, заявил посол в Лондоне

Спецслужбы Великобритании предпринимали попытки вербовать или запугивать дипломатов российского посольства в Лондоне, это неприемлемо, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T05:50

2024-08-15T05:50

2024-08-15T07:24

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Спецслужбы Великобритании предпринимали попытки вербовать или запугивать дипломатов российского посольства в Лондоне, это неприемлемо, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Вынужден констатировать, что такие случаи бывают. Это, конечно, неприемлемо. Мы ставим соответствующие эпизоды на вид британским властям", - сказал российский дипломат. Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявил РИА Новости, что США пытаются вербовать российских дипломатов. По его словам, речь идёт о массовой рассылке вербовочных предложений на личные телефоны и провокационных подходах к сотрудникам в публичных местах.

https://ria.ru/20240815/serbiya-1966302077.html

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в мире, сша, андрей келин, анатолий антонов, лондон