https://ria.ru/20240815/britanija-1966475609.html

В Британии подросток стал первым обвиняемым по делу о мятеже

В Британии подросток стал первым обвиняемым по делу о мятеже - РИА Новости, 15.08.2024

В Британии подросток стал первым обвиняемым по делу о мятеже

Британские правоохранители впервые с начала антиимигрантских протестов в стране предъявили их участнику обвинение в мятеже, обвиняемым оказался 15-летний... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T19:46

2024-08-15T19:46

2024-08-15T20:10

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кир стармер

беспорядки в британии

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Британские правоохранители впервые с начала антиимигрантских протестов в стране предъявили их участнику обвинение в мятеже, обвиняемым оказался 15-летний подросток, сообщает в четверг Королевская прокурорская служба (CPS). "После изучения дополнительных доказательств Королевская прокурорская служба сегодня предъявила обвинение в мятеже 15-летнему юноше в связи с беспорядками, прошедшими в (городе - ред.) Сандерленд 2 августа", - говорится в на сайте ведомства. Отмечается, что обвиняемый должен предстать перед судом по делам несовершеннолетних Южного Тайнсайда, где ему будет предложено признать вину. Статья о мятеже в британском законе отличается от схожей статьи о насильственных беспорядках, которую уже неоднократно применяли в отношении протестующих. Для обвинения в насильственных беспорядках в них должны участвовать не менее трех человек, а максимальный срок ограничивается пятью годами лишения свободы. Максимальный срок за мятеж может достигать 10 лет. Он должен быть совершен "с общей целью" по меньшей мере 12 людьми. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.

https://ria.ru/20240803/sanderlend-1963802942.html

https://ria.ru/20240807/britaniya-1964670506.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, россия, руанда, кир стармер, беспорядки в британии