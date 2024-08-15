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Биография Наполеона Бонапарта

Биография Наполеона Бонапарта - РИА Новости, 15.08.2024

Биография Наполеона Бонапарта

Французский государственный и военный деятель, император Наполеон Бонапарт (Napoleon Bonaparte) родился 15 августа 1769 года в городе Аяччо на острове Корсика... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T01:15

2024-08-15T01:15

2024-08-15T01:15

справки

наполеон бонапарт

франция

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Французский государственный и военный деятель, император Наполеон Бонапарт (Napoleon Bonaparte) родился 15 августа 1769 года в городе Аяччо на острове Корсика. Происходил из семьи незнатного корсиканского дворянина. В 1784 году окончил Бриеннское военное училище, в 1785 году – Парижскую военную школу. Профессиональную военную службу начал в 1785 году в чине младшего лейтенанта артиллерии в королевской армии.С первых дней Великой французской революции 1789-1799 годов Бонапарт включился в политическую борьбу на острове Корсика, примкнув к наиболее радикальному крылу республиканцев. В 1792 году в Валансе вступил в Якобинский клуб.В 1793 году сторонники Франции на Корсике, где в это время находился Бонапарт, потерпели поражение. Конфликт с корсиканскими сепаратистами вынудил его бежать с острова во Францию. Бонапарт стал командиром артиллерийской батареи в Ницце. Отличился в сражении против англичан при Тулоне, был произведен в бригадные генералы и назначен начальником артиллерии Альпийской армии. После контрреволюционного переворота в июне 1794 года за связи с якобинцами Бонапарт был отстранен от должности и арестован, но вскоре освобожден. Числился в резерве военного министерства, в сентябре 1795 года, после отказа от предложенной должности командира пехотной бригады, был уволен из армии.В октябре 1795 года член Директории (французское правительство в 1795-1799 годах) Поль Баррас, возглавивший борьбу с монархическим заговором, взял Наполеона в помощники. Бонапарт проявил себя при подавлении мятежа роялистов в октябре 1795 года, за что был назначен командующим войсками Парижского гарнизона. В это же время Баррас познакомил Наполеона Бонапарта с Жозефиной де Богарне и устроил их брак.В феврале 1796 года был назначен командующим Итальянской армией, во главе которой осуществил победоносную итальянскую кампанию (1796-1797).В 1798-1801 годах возглавлял Египетскую экспедицию, которая, несмотря на взятие Александрии и Каира и разгром мамелюков в битве у пирамид, потерпела поражение.В октябре 1799 года Бонапарт прибыл в Париж, где царила обстановка острого политического кризиса. Опираясь на влиятельные круги буржуазии, 9-10 ноября 1799 года произвел государственный переворот. Правительство Директории было низложено, а Французскую республику возглавили три консула, первым из которых стал Наполеон.Заключенный в 1801 году конкордат (договор) с римским папой обеспечил Наполеону поддержку католической церкви. В августе 1802 года он добился своего назначения пожизненным консулом.В июне 1804 года Бонапарт был провозглашен императором Наполеоном I.2 декабря 1804 года в ходе пышной церемонии, проходившей в соборе Парижской Богоматери с участием папы римского, Наполеон короновал себя императором французов.В сфере государственного управления Наполеон проводил линию на централизацию и усиление полицейского контроля в сочетании с мерами по модернизации административной системы. Важнейшим событием стало принятие в 1804 году передового по тем временам Гражданского кодекса (с 1807 года Кодекс Наполеона). В 1806-1810 годах были введены в действие уголовный, торговый и другие кодексы, существенно улучшившие и упростившие систему судопроизводства во Франции. Политика Наполеона I в финансово-экономической сфере способствовала развитию банковского дела (в 1800 году был основан Банк Франции) и торговых палат.Внешняя политика Наполеона I была направлена на обеспечение французской гегемонии в Европе. Основным средством достижения этой цели являлись войны с европейскими государствами, объединявшимися в антифранцузские коалиции. Одержанные Наполеоном победы (при Маренго (1800), Аустерлице (1805), Йене и Ауэрштедте (1806), Ваграме (1809) и др.) привели к созданию огромной континентальной империи, охватившей всю Западную и Центральную Европу. Она состояла как из территорий, вошедших в состав самой Франции (включала современную Бельгию, Нидерланды, левый берег Рейна, а также территории на побережье Северного моря, Итальянское королевство, Папскую область, Иллирийские провинции), так и из зависимых от нее государственных образований (Испания, Неаполитанское королевство, Рейнский союз, Варшавское княжество), во главе которых Наполеон I часто ставил своих родственников.Свои военно-политические успехи Наполеон стремился закрепить династическими связями. Он расторг брак с первой женой Жозефиной и в апреле 1810 года женился на эрцгерцогине Марии Луизе, дочери австрийского императора Франца I. В 1811 году у него родился сын, при рождении получивший титул короля Римского. В 1812 году Наполеон предпринял поход на Россию, окончившийся его полным поражением, которое изменило соотношение сил в Европе и послужило началом ее освобождения от французского господства.В кампаниях 1813-1814 годов Наполеону пришлось сражаться с объединенными силами коалиции государств. В Лейпцигском сражении 1813 года французские войска потерпели поражение и начали отступление за реку Рейн. В начале 1814 года союзнические армии вошли на французскую территорию. Несмотря на победы в сражениях при Шампобере и Монмирале в 1814 году, Наполеон не смог остановить продвижения войск союзников к Парижу, в который они вошли в марте 1814 года.В апреле 1814 года Наполеон I отрекся от французского престола и отправился в изгнание на остров Эльба.В 1815 году Наполеон, воспользовавшись недовольством народа политикой сменивших его во Франции Бурбонов и возникшими на Венском конгрессе разногласиями между державами-победительницами, попытался вернуть себе трон. Во главе небольшого отряда он тайно покинул Эльбу и в марте 1815 года высадился на южном побережье Франции. Через три недели без единого выстрела Наполеон вступил в Париж. Вторичное правление Наполеона I, вошедшее в историю под названием "Сто дней", продолжалось с 20 марта по 22 июля 1815 года.Вернувшись к власти, Наполеон I безуспешно пытался заверить державы-победительницы в своих мирных устремлениях. Готовясь отразить вторжение войск антифранцузской коалиции, он приступил к созданию новых вооруженных сил. 12 июня 1815 года Наполеон выехал в расположение армии, находившейся в Бельгии, где при Ватерлоо произошло сражение с войсками союзников. Потерпев в нем поражение, Наполеон в июне 1815 года подписал акт об окончательном отречении. По решению союзников Наполеон был доставлен на остров Святой Елены, где умер 5 мая 1821 года. В 1840 году прах Наполеона был перевезен в Париж и помещен в Дом инвалидов (ныне национальный пантеон и музей).В историю Наполеон вошел как великий полководец и выдающийся государственный деятель, повлиявший на последующее развитие не только Франции, но и всей Европы.При этом эксперты отмечают, что итоги его правления были для Франции весьма противоречивыми. В войнах, которые вел Наполеон I, погибли свыше 800 тысяч французов, что стало причиной глубокого демографического кризиса, последствия которого ощущались во Франции до начала XX века. Значение его деятельности для Европы, по мнению экспертов, также неоднозначно. С одной стороны, он выступал как жестокий завоеватель, с другой – содействовал распространению по всему континенту идей Французской революции, разрушая старые клерикально-феодальные и сословные порядки и устанавливая новые государственные начала. Непосредственным следствием наполеоновских войн стало повсеместное пробуждение и развитие в Европе национальных движений.Наполеону I принадлежит особое место в развитии военного искусства XIX века. Он упорядочил управление войсками, изменил штатную организацию пехотных и кавалерийских дивизий, впервые введя корпуса как постоянные воинские формирования, реорганизовал управление артиллерией, активно применял и развивал тактику колонн и рассыпного строя. Для полководческого искусства Наполеона I были характерны быстрый маневр, сочетание фронтальных ударов с охватом или обходом фланга противника, способность внезапно создавать превосходство на направлении главного удара. Сражаясь против численно превосходящего противника, он стремился разъединить его силы и уничтожить их по частям. Главной целью военных действий для Наполеона I был разгром вражеской армии, главным средством – генеральное сражение. Он был сторонником наступательных действий, считая оборону необходимой лишь на второстепенных участках фронта и рассматривая ее как средство сдерживания противника и выигрыша времени для подготовки наступления.Результаты своих военных побед Наполеон I стремился увековечить в монументальных архитектурных сооружениях во Франции: триумфальные арки, Вандомская колонна, Аустерлицкий (1802-1806) и Йенский (1808-1814) мосты в Париже, Каменный мост (1810-1822) в Бордо.Он также покровительствовал ряду французских архитекторов (Шарль Персье, Пьер Франсуа Леонар Фонтен, Жан-Франсуа Шальгрен), французских и итальянских художников и скульпторов (Жак-Луи Давид, Антуан-Жан Гро, Лоренцо Бартолини и др.), пополнил коллекции Лувра произведениями искусства, вывезенными из Италии, Нидерландов, Германии и других стран. Стиль ампир, переживавший расцвет в период правления Наполеона I, распространился по всей Европе, в том числе в России.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, наполеон бонапарт, франция